Μουντιάλ 2026: Η συγκίνηση του Νεϊμάρ για την επιστροφή του στην Εθνική

Ο Νεϊμάρ είπε ότι πήγε στα αποδυτήρια και ξέσπασε σε δάκρυα μόνος του, μετά την επιστροφή στην Εθνική ομάδα έπειτα από ένα κενό 981 ημερών.

Ο Κάρλο Αντσελότι πέρασε τον «Νέι» αλλαγή στο 76ο λεπτό στη θέση του Κούνια, στη νίκη της Τετάρτης με 3-0 επί της Σκωτίας στο Μαϊάμι για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Ο 34χρονος άσος αγωνίστηκε τελευταία φορά με τη Βραζιλία το 2023. Υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο τον Οκτώβριο εκείνου του έτους κι έκτοτε δυσκολεύεται να διατηρήσει τη φόρμα του. Αρχικά ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του στην αποστολή της Σελεσάο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στη συνέχεια, υπέστη έναν τραυματισμό στη γάμπα τον περασμένο μήνα που τον απέκλεισε από τους δύο πρώτους αγώνες της Βραζιλίας στο τουρνουά. Αλλά τελικά έκανε την διεθνή του επιστροφή εναντίον της Σκωτίας, με τους οπαδούς να φωνάζουν το όνομά του.

«Πήγα στα αποδυτήρια, ολομόναχος, και έχυσα μερικά δάκρυα», δήλωσε ο Νεϊμάρ στους δημοσιογράφους αφού η Βραζιλία τερμάτισε στην κορυφή του Γ΄ ομίλου. «Είναι τεράστια ανακούφιση να ξαναζώ όλα αυτά. Είναι μια στιγμή ευγνωμοσύνης. Ευχαριστώ τον Θεό που μπόρεσα να το ξαναζήσω αυτό».

Κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Βραζιλίας με 79 γκολ, ο Νεϊμάρ έχει πλέον συμμετάσχει σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα, με οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ σε τουρνουά από το 2014. «Είχα λείψει για πολύ καιρό, οπότε είναι μια διαφορετική ομάδα τώρα, το βλέπω με φρέσκια ματιά», είπε.

«Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να επιστρέψω και να παίξω σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και να υπερασπιστώ την Εθνική ομάδα μετά από τόσα χρόνια».

Η Βραζιλία θα παίξει με τη δεύτερη του 6ου ομίλου στον β΄ γύρο, στο Χιούστον τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.