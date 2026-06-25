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Με 15 παίκτες η πρώτη προπόνηση της Εθνικής ενόψει Ρουμανίας και Πορτογαλίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
25/06/2026 14:54
Με 15 παίκτες η πρώτη προπόνηση της Εθνικής ενόψει Ρουμανίας και Πορτογαλίας
ΦΩΤΟ- ΙΝΤΙΜΕ

Ξεκίνησε σήμερα με 15 διεθνείς, η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών στο μπάσκετ, ενόψει των αγώνων με τη Ρουμανία στις 2 Ιουλίου και την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου, για το τελευταίο «παράθυρο» της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA WORLD CUP 2027.

Θα απουσιάσουν ο Ντίνος Μήτογλου, και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, οι οποίοι κάνουν αποθεραπεία, μετά από τραυματισμούς.

Εν τω μεταξύ, στη σύνθεση της ομάδας, έχουν προστεθεί οι Γιάννης Καρακώστας, Νίκος Πλώτας και Νίκος Περσίδης.

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