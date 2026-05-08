Μουντιάλ 2026-Η FIFA αλλάζει τον κανονισμό, δεν «μεταφέρονται» οι κόκκινες των προκριματικών στην τελική φάση

Ο Αργεντινός αμυντικός Νικολάς Οταμέντι και ο μέσος του Ισημερινού Μοϊσές Καϊσέδο θα μπορέσουν να αγωνιστούν στους εναρκτήριους αγώνες των εθνικών τους ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (11/6-19/7)χάρη σε μια αλλαγή στους κανονισμούς της FIFA.

Σήμερα (8/5) η FIFA αποφάσισε να άρει τη μεταφορά στην τελική φάση των τιμωριών για κόκκινες κάρτες που έλαβαν κατά τη διάρκεια των προκριματικών γύρων, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελώνης Mundodeportivo.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA), επικαλούμενη την FIFA, σύμφωνα με την οποία, «οι κίτρινες κάρτες και τυχόν εκκρεμείς τιμωρίες ενός ή δύο αγώνων που προκύπτουν από τιμωρίες που έλαβαν σε αγώνες του προκριματικού γύρου, κόκκινες κάρτες από δύο κίτρινες κάρτες και άμεσες κόκκινες κάρτες δεν θα μεταφέρονται στην τελική διοργάνωση».

Το κείμενο διευκρίνιζε ότι αυτή η απόφαση θα ισχύει μόνο σε περιπτώσεις όπου οι κόκκινες κάρτες δόθηκαν «για την αποτροπή ενός γκολ ή μιας σαφούς ευκαιρίας για γκολ για την αντίπαλη ομάδα ή για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο φάουλ».

Αυτή η αλλαγή στον κανόνα εγκρίθηκε από το γραφείο του συμβουλίου της FIFA, μια επιτροπή που αποτελείται από τον πρόεδρο της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο και τους προέδρους των έξι ποδοσφαιρικών συνομοσπονδιών.

Αυτό το μέτρο έρχεται μετά το αίτημα της AFA στη FIFA για τον Οταμέντι, ο οποίος, όπως και ο Καϊσέδο, αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Ισημερινού στις 9 Σεπτεμβρίου στη Γκουαγιακίλ, στον τελευταίο γύρο των προκριματικών της Νότιας Αμερικής. Ο Ισημερινός κέρδισε με 1-0.

Ο Οταμέντι, παίκτης της Μπενφίκα στην Πορτογαλία, έλαβε απευθείας κόκκινη κάρτα επειδή στέρησε μια καθαρή ευκαιρία για γκολ, ενώ ο Καϊσέδο, ο οποίος παίζει για την Τσέλσι στην Αγγλία, έλαβε δύο κίτρινες κάρτες.

Η Αργεντινή, βρίσκεται στον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με την Αλγερία, την Αυστρία και την Ιορδανία

Ο Ισημερινός, βρίσκεται στον 5ο όμιλο με τη Γερμανία, την Ακτή Ελεφαντοστού και το Κουρασάο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ