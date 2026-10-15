Μαρία Σάκκαρη: Στις «8» του Wuhan Open

Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη που προκρίθηκε στα προημιτελικά του Wuhan Open. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πάλεψε για ακόμη μια φορά στα γήπεδα της Κίνας, ξεπερνώντας το εμπόδιο της ταλαντούχας 17χρονης Σλοβάκας, Μία Ποχάνκοβα. Επικράτησε με 6-1, 6-4 και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση με 2-0 σετ. Η ποιότητα, η εμπειρία και η ανωτερότητα της Σάκκαρη έκαναν τη διαφορά και έφεραν τη σπουδαία αθλήτρια στις «8» του Wuhan Open. Το βίντεο της WTA (Ένωση Αντισφαίρισης Γυναικών) αποτυπώνει την τελευταία φάση της αναμέτρησης και τα έντονα συναισθήματα της την στιγμή της νίκης.

Η Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στη διοργάνωση και περιμένει να μάθει την επόμενη αντίπαλό της στην επόμενη φάση του τουρνουά, που θα προκύψει από την αναμέτρηση της Αμερικανίδας, Ίβα Γιόβιτς και της Πολωνής, Μάγια Χβαλίνσκα.