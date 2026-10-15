Κώστας Τσιμίκας: “Μικρέ Κώστα τα καταφέραμε”

Μία μεγάλη βραδιά, αλλά και μία ιδιαίτερα προσωπική και συγκινητική στιγμή έζησε ο Κώστας Τσιμίκας χθες το βράδυ.

Στον 120ό αγώνα της καριέρας του στη Λίβερπουλ, ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, στο ματς κόντρα στη Λασκ Λίντσερ, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, και την οδήγησε στη μεγάλη νίκη με 6-3.

Ο Ελληνας διεθνής αριστερός μπακ κατάφερε να είναι αρχηγός σε μια από τις ιστορικότερες ομάδες του κόσμου, σε ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Μάλιστα ο Τσιμίκας είχε σημαντική συμβολή στη μεγάλη νίκη των «κόκκινων», δίνοντας δύο ασίστ.

Μετά το τέλος του αγώνα εξέφρασε την δικαιολογημένη περηφάνεια, αλλά και την συγκίνησή του, με μια ανάρτηση στα social media:

«Να εκπροσωπώ την ομάδα των ονείρων μου, σε μια βραδιά Champions League, ως αρχηγός, με νίκη και μερικές ασίστ; Μικρέ Κώστα, τα καταφέραμε. Μη σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε και να πιστεύετε, παιδιά. Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Σήμερα πραγματοποίησα μερικά από τα δικά μου και είναι υπέροχο το συναίσθημα. Νιώθω τόσο ευγνώμων».