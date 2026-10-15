«Περιπολίες» από οπαδούς της Μαρσέιγ – Ανησυχία για τους φίλους του Ολυμπιακού

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στην Μασσαλία μετά την ακύρωση των εισιτηρίων των φίλων του Ολυμπιακού για την μεγάλη αναμέτρηση στο Βελοντρόμ. Η ανησυχία για τους Έλληνες φιλάθλους έφτασε στα “κόκκινα” χθες το βράδυ, καθώς ένθερμοι οπαδοί της Μαρσέιγ εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό αναζητώντας όσους φίλους του Ολυμπιακού παρέμειναν στη γαλλική πόλη. Απόψε στις 22:00, οι ερυθρόλευκοι έρχονται αντιμέτωποι με τη Μαρσέιγ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Λίγες ώρες πρι τη μεγάλη αναμέτρηση, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια. Η αστυνομική παρουσία είναι επιβεβλημένη σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ τις νυχτερινές ώρες ελικόπτερα και drones πραγματοποιούν πτήσεις επιτήρησης. Ο ι ερυθρόλευκοι θα κληθούν να αγωνιστούν χωρίς το πολύτιμο πλεονέκτημα της υποστήριξης από την κερκίδα. Οι θύρες που προορίζονταν για τους οπαδούς του Ολυμπιακού θα παραμείνουν κλειστές. Στο συγκεκριμένο τμήμα της εξέδρας δεν θα επιτραπεί ούτε η είσοδος φιλάθλων της γαλλικής ομάδας.

Στην πλατφόρμα X έχουν κυκλοφορήσει σχετικά βίντεο που δείχνουν τις «περιπολίες» τρόμου μαυροφορεμένων οπαδών της Μαρσέιγ, πιθανότατα και μόνο, να εισβάλλουν σε ξενοδοχεία, ελέγχοντας την παρουσία Ελλήνων φιλάθλων.

Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους της

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε καλέσει τους φιλάθλους της που βρίσκονταν στη Γαλλία να φροντίσουν για την ασφαλή επιστροφή τους στην Ελλάδα, καθώς δεν είχε διαμορφωθεί το απαραίτητο πλαίσιο για την ομαλή παρουσία τους στη γαλλική πόλη.

«Ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (15/10) με τη Marseille στη Γαλλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League και μετά τη νέα σύσκεψη ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (14/10), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για τα εξής: Όλα τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι φίλαθλοί μας (15€, 49€) είναι ακυρωμένα. Η θύρα που θα φιλοξενούσε τους φιλάθλους μας στο CEPAC Vélodrome θα παραμείνει κλειστή. Οποιοσδήποτε φίλαθλός μας βρίσκεται στη Μασσαλία, να μην προσεγγίσει το γήπεδο, διότι δεν θα του επιτραπεί η είσοδος».

Η απόφαση αυτή επηρεάζει σημαντικά την ατμόσφαιρα της αναμέτρησης και προκαλεί μεγάλη ανησυχία για την ασφάλεια των Ελλήνων φιλάθλων.