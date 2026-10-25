Λευτέρης Πετρούνιας: Απο το βάθρο θα κατέβω μόλις το αποφασίω εγώ

Με ΄΄χρυσή΄΄ καρδιά και θέληση ο Λευτέρης Πετρούνιας ο βασιλιάς των κρίκων κατάφερε για ακόμη μια φορά να βάλει την γαλανόλευκη στο βάθρο δίνοντας χαρά σε όλους τους Έλληνες κερδίζοντας τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης στο Ρότερνταμ.

«Δεν έχω λόγια!», γράφει στην ανάρτησή του μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου.

Στη δημοσίευση που έκανε, ο Ολυμπιονίκης των κρίκων μοιράστηκε με τους ακολούθους του την «κόλαση» όπως χαρακτηριστικά περιγράφει όσα του συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Όπως γράφει: «Απ’ την κόλαση της προηγούμενης εβδομάδας στον σημερινό παράδεισο.

Η Προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια

Μια ίωση, 39 πυρετό λέει ο Ολυμπιονίκης των κρίκων και πολλές σκέψεις για το τι πήγε λάθος. Το βρήκα όμως μία μέρα πριν από τον τελικό και σήμερα έκανα αυτό που έπρεπε: ένα πρόγραμμα αντάξιο των δυνατοτήτων μου.

Δεύτερος στον κόσμο. Ένα ακόμη μετάλλιο που κρύβει πολλή δουλειά, πίστη και αγάπη γι’ αυτό που κάνω. Από εμένα και τους ανθρώπους μου. Ευχαριστώ όσους ήσασταν δίπλα μου!».

Κλείνοντας, ο Λευτέρης Πετρούνιας έγραψε: «Υ.Γ. Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο. Και θα γίνει όταν το αποφασίσω εγώ».