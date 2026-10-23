Αυτοκτόνησε στα Άνω Λιόσια ο Ολυμπιακός. Ηττήθηκε 64-61 από τη Φενέρ

Έχασε το παιχνίδι μέσα απο τα χέρια του

Έχασε το παιχνίδι μέσα απο τα χέρια του ΙΝΤΙΜΕ

Όλα παίχτηκαν στο τελευταίο δευτερόλεπτο με τον ο Ολυμπιακός να μένει χωρίς πόντο στα τελευταία τρία λεπτά του αγώνα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, επιτρέποντας στην παρέα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να επιστρέψουν και να φύγουν με το διπλό, καθώς επικράτησαν με 64-61 των Πειραιωτών.

Ο Βεζένκοφ είχε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση στα 4.6”, όμως το σουτ της ισοφάρισης δεν βρήκε στόχο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποχώρησε στο 5-2, γνωρίζοντας την πρώτη ήττα εντός έδρας, ενώ από την άλλη η Φενέρμπαχτσε ανέβηκε στο 6-1 και συγκατοικεί πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες (Φουρνιέ, Μοντέρο και Ντόρσεϊ), ο Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.