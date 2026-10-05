Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Η αυτοθυσία των παικτών είναι ξεχωριστή
Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε μετά τον αγώνα με την Γερμανία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όπως είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, το παιχνίδι με την Γερμανία δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά η ομάδα ήταν ψύχραιμη και μαχητική.
“Αντέξαμε την πίεση και οδηγήσαμε το παχνίδι στα άκρα στο δεύτερο ημίχρονο” είπε χαρακτηριστικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
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