Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Η αυτοθυσία των παικτών είναι ξεχωριστή

Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε μετά τον αγώνα με την Γερμανία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όπως είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, το παιχνίδι με την Γερμανία δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά η ομάδα ήταν ψύχραιμη και μαχητική.

“Αντέξαμε την πίεση και οδηγήσαμε το παχνίδι στα άκρα στο δεύτερο ημίχρονο” είπε χαρακτηριστικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.