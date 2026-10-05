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Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Η αυτοθυσία των παικτών είναι ξεχωριστή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
05/10/2026 11:45
Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Η αυτοθυσία των παικτών είναι ξεχωριστή
΄΄Μεγάλη η αυτοθυσία των παιχτών΄΄

Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε μετά τον αγώνα με την Γερμανία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όπως είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, το παιχνίδι με την Γερμανία δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά η ομάδα ήταν ψύχραιμη και μαχητική.

“Αντέξαμε την πίεση και οδηγήσαμε το παχνίδι στα άκρα στο δεύτερο ημίχρονο” είπε χαρακτηριστικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

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