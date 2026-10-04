Ελλάδα – Γερμανία 0-0 στο ημίχρονο

Το ημίχρονο έφτασε αλλά καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει σκοράρει.

Η Γερμανοί “διψάνε για εκδίκηση” μετά το 1-0 της Ελλάδας μέσα στο Άουσμπουργκ και πιέζουν, έχοντας δημιουργήσει πολλές αλλά άστοχες ευκαιρίες στην εστία του Κωσταντή Τζολάκη. Από την άλλη η Εθνική, είναι στον ρόλο του αμυντικού και προσπαθεί να δημιουργήσει φάσεις στην γερμανική περιοχή.