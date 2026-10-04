Ελλάδα – Γερμανία 0-0 στο ημίχρονο
Το ημίχρονο έφτασε αλλά καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει σκοράρει.
Η Γερμανοί “διψάνε για εκδίκηση” μετά το 1-0 της Ελλάδας μέσα στο Άουσμπουργκ και πιέζουν, έχοντας δημιουργήσει πολλές αλλά άστοχες ευκαιρίες στην εστία του Κωσταντή Τζολάκη. Από την άλλη η Εθνική, είναι στον ρόλο του αμυντικού και προσπαθεί να δημιουργήσει φάσεις στην γερμανική περιοχή.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις