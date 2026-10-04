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Ελλάδα – Γερμανία 0-0 στο ημίχρονο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
04/10/2026 22:51
Ελλάδα – Γερμανία 0-0 στο ημίχρονο
IINTIME

Το ημίχρονο έφτασε αλλά καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει σκοράρει.

Η Γερμανοί “διψάνε για εκδίκηση” μετά το 1-0 της Ελλάδας μέσα στο Άουσμπουργκ και πιέζουν, έχοντας δημιουργήσει πολλές αλλά άστοχες ευκαιρίες στην εστία του Κωσταντή Τζολάκη. Από την άλλη η Εθνική, είναι στον ρόλο του αμυντικού και προσπαθεί να δημιουργήσει φάσεις στην γερμανική περιοχή.

 

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