Ελλάδα – Γερμανία 0-0 : Στην κορυφή η Εθνική

Ελλάδα – Γερμανία 0-0 στην Τούμπα

Αήττητη Ελλάδα δεν κουνιέται από την κορυφή. Κράτησε στη Τούμπα το 0-0 και άφησε τους Γερμανούς με άδεια χέρια.

Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε με ευκαιρία Μασούρα στο 1ο μόλις λεπτό που δεν ευδοκίμησε. Οι Γερμανοί μπήκαν με διάθεση να πάρουν εκδίκηση για το 1-0 στο Άουσμπουργκ. Πίεζαν στην περιοχή και είχαν ευκαιρίες, με Τζολάκη και την άμυνα του να μην επιτρέπουν όμως τίποτα. Η Εθνική δεν ήταν σε θέση να επιτεθεί και διατηρούσε αμυντική στάση.

Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα άλλαξαν, η Εθνική πήρε το πάνω χέρι. Η επίθεση της Γερμανίας έγινε πιο υποτονική. Στενά “γαλανόλευκα” μαρκαρίσματα δεν της επέτρεψαν πολλές ευκαιρίες, ενώ η Εθνική είχε κάποιες αλλά άστοχες στην γερμανική περιοχή.