FIFA- Επιστρέφει στο…τραπέζι η ιδέα για Μουντιάλ με 66 ομάδες

Είκοσι μία (21) ημέρες απομένουν από την πρώτη σέντρα για πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο με 48 ομάδες, ωστόσο μια πρόταση έχει ήδη…επιστρέψει στο τραπέζι, με νέα δυναμική, για την επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 (Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία, ενώ θα περιλαμβάνει επίσης από έναν αγώνα στην Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη) σε έως και 66 εθνικές ομάδες!

Η σχετική πρόταση εμφανίστηκε για πρώτη φορά πριν από μήνες μετά από αίτημα της Conmebol για διεύρυνση της πρόσβασης και διευκόλυνση των ομάδων που σπάνια εμφανίζονται στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή. Εκείνη την εποχή, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «AS», η ιδέα αποτελούσε μια άσκηση βολιδοσκόπησης. Τώρα, ωστόσο, κερδίζει ξανά δύναμη μέσω αρκετών ομοσπονδιών.

Η FIFA και η ηγεσία της αρχίζουν να βλέπουν την ιδέα ιδιαίτερα θετικά. Ο πρόεδρός της Τζιάνι Ινφαντίνο συχνά μιλάει για το Παγκόσμιο Κύπελλο ως γιορτή, ειδικά για χώρες που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να συμμετάσχουν.

Αυτό το άνοιγμα της…πόρτας σε χώρες που προηγουμένως δεν συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα συμβεί ήδη στη Βόρεια Αμερική, με εθνικές ομάδες όπως το Πράσινο Ακρωτήριο, το Κουρασάο, η Ιορδανία και το Ουζμπεκιστάν να συμμετέχουν.

Τώρα, η ιδέα που κυριαρχεί στα γραφεία της FIFA και σε ορισμένες συνομοσπονδίες είναι να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο, με περισσότερες εθνικές ομάδες να συμμετέχουν.

Η δομή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 έχει προγραμματιστεί επί του παρόντος για 48 ομάδες, αλλά η FIFA δεν έχει ακόμη εισέλθει πλήρως στην οργάνωση του επόμενου τουρνουά. Αυτό δεν θα συμβεί πριν από τις 19 Ιουλίου 2026, όταν στεφθεί η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Προς το παρόν, αυτό που έχει επανεμφανιστεί είναι ακόμα μόνο μια ιδέα, αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτό που κάποτε φαινόταν υπερβολή, τρέλα δεν αντιμετωπίζεται πλέον με αυτόν τον τρόπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ