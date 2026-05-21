Αρσεναλ: Η διοίκηση προσφέρει στον Αρτέτα νέο «χρυσό» συμβόλαιο

Η διοίκηση της Αρσεναλ είναι απόλυτα ευχαριστημένη από τη δουλειά του Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του Λονδίνου στην κορυφή της Premier League μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, ενώ διεκδικεί μετά από 20 χρόνια και το τρόπαιο του Champions League, στον τελικό κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, και σκοπεύει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο, ώστε να τον κρατήσει στον πάγκο της ομάδας και τα επόμενα χρόνια, όπως σχετικά αναφέρει η αγγλική ιστοσελίδα «Football Insider».

Ο 44χρονος Ισπανός κόουτς έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια στην ομάδα του Λονδίνου (ανέλαβε το 2019) και η διοίκηση των «κανονιέρηδων» τού προσφέρει τετραετή επέκταση του συμβολαίου του, έως το καλοκαίρι του 2030. Μάλιστα σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ στο νέο συμβόλαιο θα δει αύξηση στις ετήσιες αποδοχές του στα 14 εκατ. ευρώ το χρόνο, και θα γίνει έτσι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Αρτέτα ανέλαβε την Αρσεναλ το καλοκαίρι του 2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ