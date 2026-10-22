EuroCup: Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Ουλμ και επέστρεψε στις επιτυχίες

Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Ουλμ με 87-78 στο PAOK Sports Arena, για την 4η αγωνιστική του EuroCup, και επέστρεψε στις επιτυχίες.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε τη διαφορά στο τελευταίο επτάλεπτο, μετά από ένα ντέρμπι που κρίθηκε στα κρίσιμα λεπτά. Ο Τζέντι Όσμαν με 21 πόντους και ο Μπριν Ταϊρί με 19 ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι.

Κυριάρχησε στα ριμπάουντ ο ΠΑΟΚ

Η Ουλμ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 6-11, βρίσκοντας λύσεις από τα 6,75 μέτρα. Στο 7ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν τη διαφορά στο +7 (11-18).

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε με τους Ταϊρί, Αλεξάντερ, Μπαζίνα και Μήτρου-Λονγκ. Πέρασε μπροστά με 21-20 στο 11’, αλλά η Ουλμ ξέφυγε ξανά, φτάνοντας στο 25-32 στο 14’.

Η βελτίωση στην άμυνα και η συνεισφορά του Όσμαν άλλαξαν την εικόνα. Οι Θεσσαλονικείς έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 46-42 και έφτασαν στο +7 (49-42) στο 22’. Η Ουλμ, ωστόσο, παρέμεινε κοντά στο σκορ, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί το προβάδισμα με 59-55 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Το ξέσπασμα στο φινάλε έκρινε το ματς

Η Ουλμ ισοφάρισε σε 59-59 στο 33’, με τους Φίσερ και Σιμς. Ο Ταϊρί έδωσε ξανά προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, ενώ οι Όσμαν, Γκρέι και Φόστερ βοήθησαν την ομάδα να ξεφύγει με 75-66.

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 78-73 στο 39’, με τον Αταμνά, όμως ο ΠΑΟΚ κράτησε την ψυχραιμία του και έφτασε στη νίκη με 87-78.

Καθοριστική ήταν η υπεροχή του ΠΑΟΚ στα ριμπάουντ, με 38 έναντι 23 της Ουλμ. Οι γηπεδούχοι, παρά τα 21 λάθη και τις 32 εύστοχες βολές σε 49 προσπάθειες, κράτησαν το προβάδισμα στα κρίσιμα σημεία.

Οι πρωταγωνιστές και οι απουσίες

Ο Όσμαν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Ταϊρί πρόσθεσε 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Κάιλ Αλεξάντερ, που προερχόταν από τραυματισμό, αγωνίστηκε και είχε 7 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Αντίθετα, ο Νικ Καλάθης έμεινε εκτός, καθώς δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στην πτέρνα. Για την Ουλμ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζέιλεν Σιμς με 17 πόντους.