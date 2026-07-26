Εθνική Πόλο απο «χρυσό»

Η Εθνική πόλο ανδρών κατέκτησε το πρώτο World Cup της ιστορίας της, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στον τελικό που έγινε στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία. Ο Ντίνος Αργυρόπουλος σημείωσε το καθοριστικό γκολ στην τελευταία ελληνική επίθεση, 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έφτασε στην κορυφή έπειτα από έναν τελικό με συνεχείς ανατροπές. Πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Δημήτρης Σκουμπάκης, ο οποίος πέτυχε πέντε γκολ και έδωσε σημαντικές λύσεις στην επίθεση της Ελλάδας.

Προβάδισμα της Ελλάδας από το πρώτο οκτάλεπτο

Η Εθνική μπήκε δυνατά στον τελικό και προηγήθηκε με πέναλτι του Αργυρόπουλου, το οποίο κέρδισε ο Χαλυβόπουλος σε τετ α τετ. Ο Βίσμεγκ ισοφάρισε για την Ουγγαρία στον παίκτη παραπάνω, όμως η Ελλάδα απάντησε άμεσα.

Ο Κάκαρης δημιούργησε τη φάση για το 2-1 του Παπαναστασίου και στη συνέχεια σκόραρε από τα δύο μέτρα για το 3-1. Ο Φέκετε μείωσε για τους Μαγυάρους, πριν ο Σκουμπάκης πετύχει το 4-2 με μακρινό σουτ.

Ο Γαρδίκας ολοκλήρωσε συνεργασία με τον Αλαφραγκή για το 5-2. Ο Τζωρτζάτος κράτησε την ελληνική εστία σε κρίσιμες στιγμές, όμως ο αρχηγός της Ουγγαρίας, Κρίστιαν Μάνχερζ, διαμόρφωσε το 5-3 πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου.

Η απάντηση μετά την ουγγρική πίεση

Η Ουγγαρία μείωσε σε 5-4 με τον Νάγκι, αλλά ο Πούρος αξιοποίησε τον παίκτη παραπάνω και έφερε το σκορ στο 6-4. Ο Νάγκι σκόραρε ξανά για το 6-5, ενώ ο Βίγκβαρι ισοφάρισε σε 6-6, επίσης με αριθμητικό πλεονέκτημα.

Η ελληνική ομάδα έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα μπροστά στο σκορ. Ο Σκουμπάκης βρήκε δίχτυα στον παίκτη παραπάνω για το 7-6, που ήταν και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου.

Συνεχείς εναλλαγές στο τρίτο οκτάλεπτο

Ο Γιάνσικ ισοφάρισε σε 7-7, με τον Γκιουβέτση να απαντά από δύσκολη γωνία για το 8-7. Ο Μάνχερζ έφερε ξανά τον τελικό στα ίσα, πριν ο Ζάλανκι δώσει για πρώτη φορά προβάδισμα στην Ουγγαρία με 9-8 στον παίκτη παραπάνω.

Η Ελλάδα αντέδρασε άμεσα. Ο Γκιουβέτσης ισοφάρισε σε 9-9, ο Σκουμπάκης έκανε το 10-9 και ο Βίγκβαρι απάντησε για το 10-10. Ο Πούρος πέτυχε το 11-10 με σκαστό σουτ, ενώ ο Τζωρτζάτος πραγματοποίησε καθοριστική επέμβαση σε ουγγρική επίθεση με παίκτη παραπάνω.

Αργυρόπουλος και Σκουμπάκης υπέγραψαν το World Cup

Στην τελευταία περίοδο, ο Παπαναστασίου ανέβασε το ελληνικό προβάδισμα στο 12-10. Ο Σκουμπάκης πέτυχε δύο ακόμη γκολ, έφτασε τα πέντε στον τελικό και διαμόρφωσε το 14-11, 4:42 πριν από τη λήξη.

Η Ουγγαρία επέστρεψε στη διεκδίκηση του αγώνα με δύο γκολ του Ζάλανκι για το 14-13. Στο τελευταίο λεπτό, ο Θοδωρής Βλάχος δέχθηκε κίτρινη κάρτα και ο Μάνχερζ ισοφάρισε σε 14-14.

Μετά από τάιμ άουτ του Θοδωρή Βλάχου, η Ελλάδα κέρδισε αποβολή με τον Κάκαρη. Ο Αργυρόπουλος εκτέλεσε στην επίθεση με παίκτη παραπάνω και έκανε το 15-14, 12 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε.

Η Ουγγαρία δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης στην τελευταία της κατοχή. Η ελληνική άμυνα σταμάτησε την τελική προσπάθεια στα μπλοκ και η Εθνική πόλο ανδρών πανηγύρισε την πρώτη κατάκτηση World Cup στην ιστορία της.