Εθνική Πόλο απο «χρυσό»
Η Εθνική πόλο ανδρών κατέκτησε το πρώτο World Cup της ιστορίας της, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στον τελικό που έγινε στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία. Ο Ντίνος Αργυρόπουλος σημείωσε το καθοριστικό γκολ στην τελευταία ελληνική επίθεση, 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.
Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έφτασε στην κορυφή έπειτα από έναν τελικό με συνεχείς ανατροπές. Πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Δημήτρης Σκουμπάκης, ο οποίος πέτυχε πέντε γκολ και έδωσε σημαντικές λύσεις στην επίθεση της Ελλάδας.
Προβάδισμα της Ελλάδας από το πρώτο οκτάλεπτο
Η Εθνική μπήκε δυνατά στον τελικό και προηγήθηκε με πέναλτι του Αργυρόπουλου, το οποίο κέρδισε ο Χαλυβόπουλος σε τετ α τετ. Ο Βίσμεγκ ισοφάρισε για την Ουγγαρία στον παίκτη παραπάνω, όμως η Ελλάδα απάντησε άμεσα.
Ο Κάκαρης δημιούργησε τη φάση για το 2-1 του Παπαναστασίου και στη συνέχεια σκόραρε από τα δύο μέτρα για το 3-1. Ο Φέκετε μείωσε για τους Μαγυάρους, πριν ο Σκουμπάκης πετύχει το 4-2 με μακρινό σουτ.
Ο Γαρδίκας ολοκλήρωσε συνεργασία με τον Αλαφραγκή για το 5-2. Ο Τζωρτζάτος κράτησε την ελληνική εστία σε κρίσιμες στιγμές, όμως ο αρχηγός της Ουγγαρίας, Κρίστιαν Μάνχερζ, διαμόρφωσε το 5-3 πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου.
Η απάντηση μετά την ουγγρική πίεση
Η Ουγγαρία μείωσε σε 5-4 με τον Νάγκι, αλλά ο Πούρος αξιοποίησε τον παίκτη παραπάνω και έφερε το σκορ στο 6-4. Ο Νάγκι σκόραρε ξανά για το 6-5, ενώ ο Βίγκβαρι ισοφάρισε σε 6-6, επίσης με αριθμητικό πλεονέκτημα.
Η ελληνική ομάδα έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα μπροστά στο σκορ. Ο Σκουμπάκης βρήκε δίχτυα στον παίκτη παραπάνω για το 7-6, που ήταν και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου.
Συνεχείς εναλλαγές στο τρίτο οκτάλεπτο
Ο Γιάνσικ ισοφάρισε σε 7-7, με τον Γκιουβέτση να απαντά από δύσκολη γωνία για το 8-7. Ο Μάνχερζ έφερε ξανά τον τελικό στα ίσα, πριν ο Ζάλανκι δώσει για πρώτη φορά προβάδισμα στην Ουγγαρία με 9-8 στον παίκτη παραπάνω.
Η Ελλάδα αντέδρασε άμεσα. Ο Γκιουβέτσης ισοφάρισε σε 9-9, ο Σκουμπάκης έκανε το 10-9 και ο Βίγκβαρι απάντησε για το 10-10. Ο Πούρος πέτυχε το 11-10 με σκαστό σουτ, ενώ ο Τζωρτζάτος πραγματοποίησε καθοριστική επέμβαση σε ουγγρική επίθεση με παίκτη παραπάνω.
Αργυρόπουλος και Σκουμπάκης υπέγραψαν το World Cup
Στην τελευταία περίοδο, ο Παπαναστασίου ανέβασε το ελληνικό προβάδισμα στο 12-10. Ο Σκουμπάκης πέτυχε δύο ακόμη γκολ, έφτασε τα πέντε στον τελικό και διαμόρφωσε το 14-11, 4:42 πριν από τη λήξη.
Η Ουγγαρία επέστρεψε στη διεκδίκηση του αγώνα με δύο γκολ του Ζάλανκι για το 14-13. Στο τελευταίο λεπτό, ο Θοδωρής Βλάχος δέχθηκε κίτρινη κάρτα και ο Μάνχερζ ισοφάρισε σε 14-14.
Μετά από τάιμ άουτ του Θοδωρή Βλάχου, η Ελλάδα κέρδισε αποβολή με τον Κάκαρη. Ο Αργυρόπουλος εκτέλεσε στην επίθεση με παίκτη παραπάνω και έκανε το 15-14, 12 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε.
Η Ουγγαρία δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης στην τελευταία της κατοχή. Η ελληνική άμυνα σταμάτησε την τελική προσπάθεια στα μπλοκ και η Εθνική πόλο ανδρών πανηγύρισε την πρώτη κατάκτηση World Cup στην ιστορία της.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις