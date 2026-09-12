Ο ΟΦ(Η)Σ….δάγκωσε τον Ολυμπιακό. Σημαντικό διπλό των Κρητικών

Ο ΟΦΗ έκανε την έκπληξη στο Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης ρίχνοντας στο ΄΄κατενάτσιο΄΄ τους ερυθρόλευκους. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικεντρώθηκε στην απόλυτη προστασία της εστίας με πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα και ξαφνικές αντεπιθέσεις.

Οι Κρητικοί παρουσιάστηκαν διαβασμένοι και όχι φοβισμένοι. Διεκδίκησαν κάθε φάση και προσπάθεια ώστε για να μπορέσουν να ΄΄αφοπλίσουν΄΄ τους ερυθρόλευκους.

Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ απέναντι στον Ολυμπιακό στο 68ο λεπτό. Ο επιθετικός του ΟΦΗ υποδέχθηκε την μπάλα μέσα στην περιοχή, είχε τον χρόνο να γυρίσει το σώμα του και με δυνατό τελείωμα δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Ορτέγκα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Ο Ολυμπιακός πίεσε έκανε ευκαιρίες όχι όμως τις κλασικές που θα μπορούσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα του ΟΦΗ .