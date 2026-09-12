Ντουπλάντις: Πήρε σαμπάνια και την ήπιε από το παπούτσι του!

Ο Μόντο Ντουπλάντις είχε έναν ακόμη λόγο για να πανηγυρίσει στη Βουδαπέστη.

Ο Σουηδός σταρ του επί κοντώ πήρε την πρώτη θέση στον τελικό του Ultimate Championship, περνώντας τα 6,20 μέτρα.

Η μεγάλη επίδοση του χάρισε τη νίκη, αλλά το πάρτι που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο ξεχωριστό.

Ο Ντουπλάντις πανηγύρισε μαζί με τον κόσμο και στη συνέχεια έκανε κάτι που έχει γίνει πλέον ένα από τα χαρακτηριστικά του.

Πήρε σαμπάνια και την ήπιε από το παπούτσι του!

Ο ρέκορντμαν του επί κοντώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη μεγάλη επιτυχία.

Με τη νίκη στη Βουδαπέστη ολοκλήρωσε μάλιστα το treble στο Ultimate Championship.

Το 6,20 μ. ήταν αρκετό για να τον στείλει στην κορυφή.

Αμέσως μετά, όμως, το αγωνιστικό κομμάτι έδωσε τη θέση του στους πανηγυρισμούς.

Και ο Ντουπλάντις φρόντισε να τους κάνει… όπως μόνο εκείνος ξέρει.

Το στιγμιότυπο από τους πανηγυρισμούς ανέβηκε και σε story στον προσωπικό λογαριασμό του Ντουπλάντις στο Instagram, με τον Σουηδό πρωταθλητή να μοιράζεται με τους followers του τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο γιόρτασε τη νίκη του.