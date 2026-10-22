Εντυπωσιακή πρεμιέρα για Αντετοκούνμπο αλλά οι Χιτ ηττήθηκαν από τους Τίμπεργουλβς

Σε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 131-106 των Μαϊάμι Χιτ, χάρη σε μια μυθική εμφάνιση του Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος σημείωσε 45 πόντους (16/29 σουτ, εκ των οποίων 9/17 τρίποντα) και μάζεψε 10 ριμπάουντ, γράφοντας ιστορία ως ο τρίτος παίκτης στο ΝΒΑ με πολλαπλά 40άρια σε παιχνίδια πρεμιέρας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Μαϊάμι μετά την ανταλλαγή του από τους Μπακς, ηγήθηκε των «Χιτ» με 35 πόντους, γνωρίζοντας την αποθέωση με συνθήματα MVP από το κοινό, αν και αποχώρησε πρόωρα με 7 λεπτά να απομένουν.

O “Giannis” ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους (9/14 βολές, 13/17 δίποντα, 0/2 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Από τους νικητές, ο ΛαΜέλο Μπολ πρόσθεσε 21 πόντους και 6 ασίστ στο ντεμπούτο του, ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς είχε 17 πόντους, ενώ ο Ρούντι Γκομπέρ κυριάρχησε στα ριμπάουντ κατεβάζοντας 15.

Για το Μαϊάμι, ο Μπαμ Αντεμπάγιο και ο Άντριου Γουίγκινς σημείωσαν από 15 και 11 πόντους αντίστοιχα, ο Ντέβιον Μίτσελ μέτρησε 11 πόντους και 10 ασίστ, και ο Κλέι Τόμπσον πρόσθεσε 10 πόντους στο δικό του ντεμπούτο, σε ένα παιχνίδι όπου οι Τίμπεργουλβς κυριάρχησαν στα τρίποντα (21 έναντι 8).

Στο Λος Άντζελες, στην πρώτη τους αναμέτρηση μετά την αποχώρηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, οι Λέικερς συνέτριψαν με 127-105 τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Η ομάδα του Λος Άντζελες στηρίχθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος έκλεισε το ματς με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, καθώς και στον νεοαποκτηθέντα Γουόκερ Κέσλερ, που πραγματοποίησε εκπληκτικό ντεμπούτο με 26 πόντους έχοντας απόλυτη ευστοχία με 12/12 σουτ.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

ΛΑ Κλίπερς – Σακραμέντο 121-96

Ορλάντο – Ατλάντα 125-132

Ουάσινγκτον – Μιλγουόκι 128-116

Μαϊάμι – Μινεσότα 106-131

Μπρούκλιν Σαρλοτ 103-110

Τορόντο – Σικάγο 135-92

Μέμφις – Γιούτα 123-103

Νέα Ορλεάνη – Ιντιάνα 120-123

Χιουστον – Ντάλας 128-110

ΛΑ Λέικερς – Γκόλντεν Στειτ 127-105

Πόρτλαντ – Φοίνιξ 124-83

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ