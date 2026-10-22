Παγωμάρα στην Άρσεναλ με τον τραυματισμό του Σάκα

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, δήλωσε ότι ανησυχεί για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Μπουκάγιο Σάκα στον τετρακέφαλο.

Ο διεθνής εξτρέμ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο 10ο λεπτό της χθεσινής ισοπαλίας με 2-2 απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο 25χρονος έπιασε τον αριστερό του μηρό και φάνηκε να πονάει ιδιαίτερα, αφού έπεσε προσπαθώντας να κάνει μια πάσα και αντικαταστάθηκε από τον Εμπερέτσι Έζε.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Αρλέτα TNT Sports: «Όταν ένας παίκτης πρέπει να αποχωρήσει με οξύ πόνο, ποτέ δεν είναι καλά νέα. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε», δήλωσε ο Αρτέτα στο TNT Sports. Ενώ συνέχισε λέγοντας: «Δεν δείχνει καθόλου καλά, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε».

Την περασμένη σεζόν ο Σάκα αντιμετώπιζε πάλι κάποια ενόχληση στον Αχίλλειο τέντοντα και έχασε επτά παιχνίδια. Συγκεκριμένα, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον οπίσθιο μηριαίο τον Δεκέμβριο του 2024, που τον κράτησε εκτός δράσης για περισσότερους από τρεις μήνες.