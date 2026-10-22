ΑΕΚ: Βαριά ήττα από την Αντβέρπ με 103-76 στη SUNEL Arena

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 103-76 από την Αντβέρπ στη SUNEL Arena, για το Basketball Champions League, γνωρίζοντας την πρώτη εντός έδρας ήττα της στη φετινή διοργάνωση.

Η Ένωση προηγήθηκε με 50-48 στο ημίχρονο, αλλά κατέρρευσε μετά την ανάπαυλα και έχασε έδαφος στη μάχη για την πρώτη θέση του 3ου ομίλου.

Η εικόνα άλλαξε μετά το ημίχρονο

Η ΑΕΚ έκλεισε το πρώτο μέρος με προβάδισμα δύο πόντων, έχοντας τον Λάντερς Νόλεϊ ως βασική επιθετική της απειλή. Ο Αμερικανός ήταν ο πρώτος σκόρερ της Ένωσης, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Η Αντβέρπ επέστρεψε στο παρκέ με μεγαλύτερη πίεση και βρήκε λύσεις από την περιφέρεια. Τα διαδοχικά εύστοχα τρίποντα των Βέλγων άλλαξαν τα δεδομένα της αναμέτρησης.

Στην τρίτη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν πλήρως. Με επιμέρους σκορ 28-12, μετέτρεψαν το 50-48 υπέρ της ΑΕΚ σε 76-62 και πήραν τον έλεγχο του αγώνα.

Δεν βρήκε αντίδραση ούτε στην τέταρτη περίοδο

Η Ένωση δεν κατάφερε να περιορίσει την επιθετική δράση της Αντβέρπ ούτε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Οι Βέλγοι συνέχισαν να σκοράρουν με συνέπεια, αύξησαν τη διαφορά και έφτασαν χωρίς δυσκολία στην επικράτηση με 103-76.

Ο Λάντερς Νόλεϊ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους για την ΑΕΚ. Για την Αντβέρπ, ο Πακ σημείωσε 20 πόντους, ενώ οι Κέστελουτ και Τσικς πρόσθεσαν από 15 και ο Κόλμαν 16.