Εθνική Αργεντινής: Ο Σκαλόνι «στο τιμόνι» μέχρι το 2030

Ο Λιονέλ Σκαλόνι θα συνεχίσει να μάχεται και τα επόμενα χρόνια στο πλάι της εθνικής Αργεντινής, καθώς έδωσε τα χέρια με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας για την επέκταση του συμβολαίου του. Ο προπονητής δεσμεύεται με την «αλμπισελέστε» μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου, ενώ ήδη υπάρχει συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο Σκαλόνι βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Αργεντινής από το καλοκαίρι του 2018 και έχει συνδέσει το όνομά του με τις πιο σημαντικές στιγμές της πιο πρόσφατης ιστορίας της. Λόγος γίνεται για την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022, τη συμμετοχή σε δύο σερί τελικούς της διοργάνωσης, αλλά και τη διπλή κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα το 2021 και το 2024. Ο Αργεντινός τεχνικός μετράει συνολικά 105 παιχνίδια ως επικεφαλής της ομάδας με ρεκόρ 81 νίκες, 14 ισοπαλίες και μόλις 10 ήττες.