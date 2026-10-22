Υπόθεση χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ

Στην Ευελπίδων πρόκειται να οδηγηθούν σήμερα, και να παρουσιαστούν ενώπιον του Ανακριτή, οι έξι συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ.

Οι κατηγορούμενοι, συνελήφθησαν χθες Τετάρτη (21/10/2026), μετά από ένταλμα των δικαστικών Αρχών.

Τα εντάλματα εκδόθηκαν μετά την διερεύνηση από τον αθλητικό Εισαγγελέα καταγγελιών περί χειραγώγησης αγώνων σε όλες τις κατηγορίες και αφορούν τον επικεφαλής της ΕΟΚ, τρεις διαιτητές, έναν αρχιδιαιτητή – ειδικό σύμβουλο διαιτησίας και έναν επιχειρηματία – πρώην αθλητή.

Οι κατηγορούμενοι, αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να ενημερωθούν για την δικογραφία.