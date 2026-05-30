Εντυπωσιακή εμφάνιση Τεντόγλου με 8,49μ. και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος σημείωσε άλμα στα 8,49 μέτρα στο διεθνές μίτινγκ της Κύπρου, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φετινή στον κόσμο και παράλληλα την έκτη καλύτερη της καριέρας του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε μερικές προσπάθειες για να βρει ρυθμό, καταγράφοντας αρχικά άλματα στα 8,04 μ. και 8,14 μ., ενώ είχε και μία άκυρη προσπάθεια. Στη συνέχεια βελτιώθηκε με 8,29 μ. και 8,19 μ., προτού ολοκληρώσει τον αγώνα του με το εξαιρετικό 8,49 μ., επιβεβαιώνοντας την υψηλή του αγωνιστική κατάσταση.

Η συγκεκριμένη επίδοση συγκαταλέγεται στις καλύτερες της καριέρας του, ενώ αποτελεί και το κορυφαίο άλμα του από το 2024, όταν είχε φτάσει στα 8,65 μ. στο πλαίσιο της πορείας του προς την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης.

Ο Τεντόγλου δείχνει να επανέρχεται σε υψηλό επίπεδο ενόψει των επόμενων μεγάλων διοργανώσεων.

Επόμενος αγωνιστικός σταθμός για τον Έλληνα άλτη θα είναι το Diamond League της Ρώμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ