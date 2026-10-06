Εκτός των γηπέδων τέννις ο Γιάνικ Σίνερ

Τέλος αγωνιστικής σεζόν για το Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τέννις, Γιάνικ Σίνερ.

Ο τεννίστας αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο του που τον κρατά μακριά από τα γήπεδα, μετά το Wimbledon.

Συμφωνα με πληροφορίες ο τραυματισμός του είναι σοβαρότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις και δεν αποκλείεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Ο 24χρονος πρωταθλητής συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του, ο οποίος τον άφησε εκτός από το τουρνουά του Σινσινάτι, το US Open, το Πεκίνο και τελευταία από τη Σανγκάη.

Ο Σίνερ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτηση του στα social media ότι θα χρειαστεί να κάνει θεραπεία στο γόνατό του και να βάλει πρόωρο τέλος στη φετινή σεζόν.

Η σχετική ανακοίνωση:

“Μαζί με τους γιατρούς, αποφασίσαμε ότι χρειάζομαι μια θεραπεία για το γόνατό μου, πράγμα που σημαίνει ότι η σεζόν του 2026 ολοκληρώνεται επίσημα εδώ. Τα τελευταία δύο χρόνια, και ιδιαίτερα το τέλος της περσινής σεζόν στο Τορίνο, μου χάρισαν τόσο όμορφα συναισθήματα και συγκινήσεις, που η φετινή χρονιά θα είναι πολύ διαφορετική. Αυτή τη στιγμή, όμως, χρειάζεται να σκεφτώ και τη μακροπρόθεσμη πορεία της καριέρας μου“.