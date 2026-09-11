Έγινε το χειρουργείο ξεκινάει η αποθεραπεία

Με μια φωτογραφία η Μπορούσια Ντόρτμουντ , ενημερώνει τους φίλους της και τους ΄Ελληνες φιλάθλους ότι μετά το χειρουργείο ξεκινάει η αποθεραπεία για τον Γιάννη Κωνσταντέλια . Ο άτυχος Έλληνας μεσοεπιθετικός, τραυματίστηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο για την 1η αγωνιστική της Bundesliga, όταν υπέστη ρήξη χιαστού, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και πλέον αρχίζει να μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο ίδιος φαίνεται έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία και να προσφέρει στη νέα του ομάδα , όπου μόνο με την παρουσία του σε δύο παιχνίδια κατάφερε να κερδίσει το χειροκρότημα των Γερμανών.