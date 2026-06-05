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Δεύτερος ο Τεντόγλου στη Ρώμη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
05/06/2026 11:05
Δεύτερος ο Τεντόγλου στη Ρώμη
INTIME

Τη δεύτερη θέση στο άλμα εις μήκος στο μίτινγκ της Ρώμης, που εντάσσεται στη σειρά αγώνων του Diamond League, κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου με καλύτερη προσπάθεια στα 8,24 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης με το άλμα αυτό, ωστόσο ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ κατάφερε στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια να φτάσει στα 8,26μ., εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Κουβανός Λέστερ Λεσκάι Χοντελίν με άλμα στα 8,18 μέτρα.

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