Δεύτερος ο Τεντόγλου στη Ρώμη

Τη δεύτερη θέση στο άλμα εις μήκος στο μίτινγκ της Ρώμης, που εντάσσεται στη σειρά αγώνων του Diamond League, κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου με καλύτερη προσπάθεια στα 8,24 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης με το άλμα αυτό, ωστόσο ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ κατάφερε στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια να φτάσει στα 8,26μ., εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Κουβανός Λέστερ Λεσκάι Χοντελίν με άλμα στα 8,18 μέτρα.