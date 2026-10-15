Conference League: Πρεμιέρα κάνει ο Παναθηναϊκός απόψε

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 19:45 την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη την ευρωπαϊκή τους πορεία και να αξιοποιήσουν την έδρα τους από το πρώτο παιχνίδι.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα, χωρίς προβλήματα. Στη συνέχεια, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας, στην οποία βρίσκεται για πρώτη φορά ο Βίκτορ Κρίστιανσεν μετά την υπογραφή του στον Παναθηναϊκό.

Πρώτη συμμετοχή στην αποστολή για τον Κρίστιανσεν

Ο Δανός ποδοσφαιριστής έχει πιθανότητες να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού απέναντι στη βοσνιακή ομάδα. Μάλιστα, υπάρχει σκέψη να πάρει ανάσες ο Γιώργος Κυριακόπουλος, γεγονός που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την παρουσία του Κρίστιανσεν στο βασικό σχήμα.

Παράλληλα, ο Κινγκς Κάνγκουα αναμένεται να επιστρέψει στην αρχική ενδεκάδα. Την ίδια ώρα, οι Σίριλ Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία διεκδικούν επίσης θέση στους πρώτους έντεκα για την αναμέτρηση της πρεμιέρας.

Ποιοι έμειναν εκτός αποστολής

Από τις επιλογές του προπονητή απουσιάζει ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, καθώς δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Εκτός έμειναν επίσης οι νεαροί Ιάσονας Νεμπής, Τάκης Μπινιάρης και Βασίλης Λάβδας, καθώς και οι Ίνγκι Ίνγκασον και Παύλος Παντελίδης, οι οποίοι παραμένουν εκτός δράσης.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Κρίστιανσεν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Ούγγρος Μπένσε Τσόνκα. Βοηθοί του θα είναι οι Μπάλας Μπούζας και Νόρμπερτ Μπορνεμίζα, 4ος διαιτητής ο Γκέργκο Μπόγκαρ, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Τάμας Μπογκνάρ, με AVAR τον Φέρεντς Καράκο.