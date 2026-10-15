Conference league: “Με φόρα” στο ντεμπούτο του ο Παναθηναϊκός
2-1 κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα
2-1 κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα
“Πράσινη μαγεία” στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό να υποτάσσει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα και να μπαίνει με το δεξί στην διοργάνωση του Conference League.
Ο Παναθηναϊκός πήγε αήττητος μέχρι το 80ο λεπτό με γκολ του Ντέσερς στο 10ο λεπτό, με εκτέλεση πέναλτι που άνοιξε το σκορ.
Στο 70ο λεπτό ο Κανγκούα έκανε το 2-0 και όλοι πίστεψαν πως το έργο του Παναθηναϊκού τελείωσε.
Ο Γιούριτσιτσς όμως γύρισε να πάρει εκδίκηση και έστειλε τη μπάλα στην εστία του Παναθηναϊκού στο 80ο λεπτό κάνοντας το 2-1, το οποίο όμως δεν ήταν αρκετό να αλλάξει το φινάλε.
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