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Conference league: “Με φόρα” στο ντεμπούτο του ο Παναθηναϊκός

2-1 κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
15/10/2026 23:13
Conference league: “Με φόρα” στο ντεμπούτο του ο Παναθηναϊκός
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2-1 κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα

“Πράσινη μαγεία” στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό να υποτάσσει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα και να μπαίνει με το δεξί στην διοργάνωση του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός πήγε αήττητος μέχρι το 80ο λεπτό με γκολ του Ντέσερς στο 10ο λεπτό, με εκτέλεση πέναλτι που άνοιξε το σκορ.

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Στο 70ο λεπτό ο Κανγκούα έκανε το 2-0 και όλοι πίστεψαν πως το έργο του Παναθηναϊκού τελείωσε.

Ο Γιούριτσιτσς όμως γύρισε να πάρει εκδίκηση και έστειλε τη μπάλα στην εστία του Παναθηναϊκού στο 80ο λεπτό κάνοντας το 2-1, το οποίο όμως δεν ήταν αρκετό να αλλάξει το φινάλε.

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