ΠΑΟΚ: Ανατροπή στην Τούμπα με γκολ στις καθυστερήσεις

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-1 τον Ηρακλή στην Τούμπα, για την 7η αγωνιστική της Super League, με γκολ του Γιάννη Μιχαηλίδη στο 90’+2’.

Ο «Γηραιός» προηγήθηκε με τον Πέδρο Μάρκες στο 49’, αλλά ο Σιμόν Μπάνζα ισοφάρισε στο 62’. Το ντέρμπι είχε δύο ακυρωμένα γκολ του Ηρακλή, ένα πέναλτι που πήρε πίσω ο διαιτητής μετά από έλεγχο του VAR και την αποβολή του Γιοάν Ρος.

Προβάδισμα για τον Ηρακλή και ακυρωμένο γκολ

Οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να βρουν δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ απείλησε με τους Ζίβκοβιτς, Ούγκρεσιτς και Τάισον, ενώ ο Νανού ανάγκασε τον Μοναστηρλή σε δύσκολη επέμβαση.

Στο 49’, ο Μάρκες έδωσε προβάδισμα στον Ηρακλή, έπειτα από γύρισμα του Σόρια. Λίγο αργότερα, ο επιθετικός του «Γηραιού» σκόραρε ξανά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR για φάουλ του Σουρλή στον Ούγκρεσιτς.

Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε την εξέλιξη και ισοφάρισε στο 62’. Ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα και ο Μπάνζα με κεφαλιά πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Δικεφάλου.

Πέναλτι που ακυρώθηκε και αποβολή του Ρος

Ο ΠΑΟΚ πίεσε για την ανατροπή και στο 76’ κέρδισε πέναλτι για ανατροπή του Εντιαγέ από τον Αθανασιάδη. Ωστόσο, μετά από νέα εξέταση της φάσης, ο διαιτητής Βασίλης Φωτιάς πήρε πίσω την απόφασή του, καθώς καταλογίστηκε οφσάιντ στον επιθετικό του ΠΑΟΚ.

Στο 84’, ο Νανού σκόραρε για τον Ηρακλή, αλλά ούτε αυτό το γκολ μέτρησε. Ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ έξω από την περιοχή και απέβαλε τον Ρος με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ο Μιχαηλίδης έδωσε τη νίκη στον ΠΑΟΚ

Από την εκτέλεση του φάουλ του Ζίβκοβιτς, ο Μιχαηλίδης σκόραρε με κεφαλιά στο 90’+2’, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Ο Ηρακλής έχασε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Μοναστηρλής απέκρουσε το σουτ του Τσάκλα και ο Μάρκες αστόχησε στην επαναφορά.

Με τη νίκη, ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 15 βαθμούς και ανέβηκε στην τρίτη θέση. Ο Ηρακλής παρέμεινε στους 9 βαθμούς, στην όγδοη θέση, γνωρίζοντας την πρώτη ήττα του μετά την πρεμιέρα.