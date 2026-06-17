Champions League: Η κλήρωση του Β΄ προκριματικού γύρου

Στην έδρα της UEFA στη Νιόν στην Ελβετία, πραγματοποιήθηκε σήμερα, η κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου για το Champions League. Οι πρώτοι αγώνες, θα διεξαχθούν στις 21-22 Ιουλίου, ενώ οι αγώνες ρεβάνς στις 28 και 29 Ιουλίου.

Τα ζευγάρια της κλήρωσης, είναι τα εξής:

– CHAMPIONS PATH

– Μίαλμπι (Σουηδία) – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) ή Ιντερ Κλαμπ ντ΄ Εσκάλδες (Ανδόρα)

– Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο) ή Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) – Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

– Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) ή Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία) – Βαρντάρ (Βόρεια Μακεδονία) ή Κουόπιο (Φινλανδία)

– Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) ή Ατερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο) – Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) ή Ντρίτα (Κόσοβο)

– Άαρχους (Δανία) – Λεχ Πόζναν (Πολωνία)

– Αραράτ-Αρμένια (Αρμενία) ή Ρίγα FC (Λετονία) – Φλοριάνα (Μάλτα) ή Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

– Μπόρατς (Βοσνία) ή Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) – Βιτέμπσκ (Λευκορωσία) ή Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)

– Ομόνοια (Κύπρος) – Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) ή Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο)

– Τουν (Ελβετία) – Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

– Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) ή Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία) – Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)

– Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) ή Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) – Σλοβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)

– Πετροκούμπ (Μολδαβία) ή Εγκνατία (Αλβανία) – Τσέλιε (Σλοβενία)

– LEAGUE PATH

– Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) – Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)

– Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) – Χαρτς (Σκωτία)