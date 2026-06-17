Μουντιάλ 2026: Τα εντυπωσιακά ρεκόρ του Μέσι
Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι με χατ-τρικ απέναντι στην Αλγερία (3-0) στο Κάνσας Σίτι στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 τον έφερε ξανά στο επίκεντρο της ιστορίας των Μουντιάλ, συνεχίζοντας την πορεία του μέσα στα ρεκόρ της διοργάνωσης, σύμφωνα με σχετικές αναλύσεις.
Με το συγκεκριμένο παιχνίδι:
- Έφτασε τα 16 γκολ σε Παγκόσμια Κύπελλα, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε.
- Έφτασε επίσης τις 17 νίκες σε Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας ακόμη ένα επίτευγμα του Κλόζε.
- Σε ηλικία 38 ετών και 357 ημερών έγινε ο γηραιότερος παίκτης με χατ-τρικ στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
- Έγινε ο κορυφαίος Νοτιοαμερικανός σκόρερ σε τελική φάση Μουντιάλ, αφήνοντας πίσω τον Ρονάλντο της Βραζιλίας.
- Με δύο γκολ εκτός περιοχής, αύξησε τα μακρινά του γκολ σε έξι, ξεπερνώντας τον Ριβελίνο.
- Κατέγραψε συμμετοχή σε έκτη διαφορετική διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάτι που τον φέρνει μόνο στην κορυφή (με πιθανή ισοφάριση από τον Κριστιάνο Ρονάλντο).
- Παραμένει πρώτος στις επιτυχημένες ντρίμπλες σε Μουντιάλ, με ιστορικές επιδόσεις από το 2014 και μετά.
- Έφτασε τις 27 συμμετοχές σε Μουντιάλ και πλησιάζει το όριο των 30.
- Έχει τις περισσότερες συμμετοχές ως αρχηγός στην ιστορία της διοργάνωσης (20).
- Κατέχει το ρεκόρ λεπτών συμμετοχής σε Μουντιάλ (2.404).
- Είναι ο μόνος παίκτης με ασίστ σε πέντε διαφορετικά Μουντιάλ.
- Συμμετέχει στην κορυφή των ασίστ νοκ-άουτ μαζί με τον Πελέ.
- Είναι ο μοναδικός που έχει σκοράρει σε όλες τις φάσεις ενός Μουντιάλ (όμιλοι έως τελικό).
- Έχει σκοράρει σε διοργανώσεις από την εφηβεία έως τα 30+ του χρόνια.
- Το πρώτο και τελευταίο του γκολ απέχουν χρονικά 20 χρόνια.
- Έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό βραβείων MVP στη διοργάνωση.
- Παραμένει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Αργεντινής σε Μουντιάλ.
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