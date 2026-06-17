Μουντιάλ 2026: Τα εντυπωσιακά ρεκόρ του Μέσι

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι με χατ-τρικ απέναντι στην Αλγερία (3-0) στο Κάνσας Σίτι στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 τον έφερε ξανά στο επίκεντρο της ιστορίας των Μουντιάλ, συνεχίζοντας την πορεία του μέσα στα ρεκόρ της διοργάνωσης, σύμφωνα με σχετικές αναλύσεις.

Με το συγκεκριμένο παιχνίδι: