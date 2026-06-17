Μουντιάλ 2026: Το μεγαλεπήβολο σχέδιο του Ρενάρ για να σώσει την Τυνησία

Η συντριπτική ήττα με 5-1 από τη Σουηδία δεν κόστισε μόνο βαθμούς στην Τυνησία. Άνοιξε έναν κύκλο κρίσης που μέσα σε λίγες ώρες παρέσυρε προπονητές, παράγοντες και ποδοσφαιριστές, μετατρέποντας την πορεία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 σε ένα πραγματικό θρίλερ.

Το βαρύ αποτέλεσμα προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς στην Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Τυνησίας, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κατάσταση που έμοιαζε να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Οι εξελίξεις διαδέχονταν η μία την άλλη με καταιγιστικό ρυθμό, με τον Σαμπρί Λαμουσί να εμφανίζεται αρχικά ως αποχωρών, στη συνέχεια να παραμένει στη θέση του και τελικά να πληρώνει το τίμημα των απογοητευτικών εμφανίσεων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, η απόφαση για την πρόσληψη του Ερβέ Ρενάρ ελήφθη σχεδόν εσπευσμένα. Ο έμπειρος Γάλλος τεχνικός κλήθηκε να αναλάβει μια αποστολή που μοιάζει με αγώνα επιβίωσης, με στόχο να αποτρέψει τον πρόωρο αποκλεισμό μιας ομάδας που βρίσκεται ήδη με την πλάτη στον τοίχο.

Κατά την πρώτη του συνέντευξη Τύπου, ο Ρενάρ έδειξε να αντιλαμβάνεται πλήρως το μέγεθος της πρόκλησης. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να εκφράσει τον σεβασμό του προς τον προκάτοχό του, αναγνωρίζοντας το δύσκολο τίμημα που πλήρωσε ο Λαμουσί μετά την καταστροφική εκκίνηση της ομάδας στη διοργάνωση.

«Στο ποδόσφαιρο, όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει ελπίδα», ήταν το μήνυμα που θέλησε να περάσει ο Γάλλος τεχνικός, επιχειρώντας να αλλάξει άμεσα το ψυχολογικό κλίμα στα αποδυτήρια.

Ωστόσο, το πρόβλημα της Τυνησίας δεν περιορίζεται στην αλλαγή προσώπου στον πάγκο. Η εικόνα της ομάδας απέναντι στη Σουηδία αποκάλυψε βαθύτερες αδυναμίες. Η αμυντική λειτουργία κατέρρευσε σε κάθε μετάβαση, τα ατομικά λάθη κόστισαν ακριβά, ενώ η συνολική εικόνα πρόδιδε ένα σύνολο χωρίς αυτοπεποίθηση και συνοχή.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Δέκα γκολ παθητικό στα δύο τελευταία παιχνίδια αποτελούν ένδειξη μιας ομάδας που αντιμετωπίζει σοβαρά αγωνιστικά και ψυχολογικά προβλήματα. Η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι η κρίση ξεπερνά το τακτικό κομμάτι και αγγίζει τη συνολική λειτουργία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Ο Ρενάρ γνωρίζει ότι ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός του. Από τις πρώτες του κιόλας τοποθετήσεις έδωσε έμφαση στην ενότητα, τη μαχητικότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των παικτών, στοιχεία που – όπως ο ίδιος παραδέχθηκε – έλειψαν εμφανώς από την ήττα απέναντι στη Σουηδία.

Το επόμενο εμπόδιο είναι η Ιαπωνία, μια ομάδα που ο Γάλλος τεχνικός χαρακτήρισε ως την κορυφαία της Ασίας, αναγνωρίζοντας τη δυναμική, την ταχύτητα και την αγωνιστική της οργάνωση. Για την Τυνησία, η αναμέτρηση έχει χαρακτήρα τελικού, καθώς νέα απώλεια θα μειώσει δραματικά τις ελπίδες πρόκρισης.

Στο πρώτο του μήνυμα προς τους διεθνείς, ο Ρενάρ επιχείρησε να αφυπνίσει το αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χώρα και τη φανέλα. Τους κάλεσε να αφήσουν πίσω τους τον εφιάλτη της Σουηδίας, να σηκώσουν το κεφάλι και να παλέψουν για την αξιοπρέπεια και το μέλλον της ομάδας στη διοργάνωση.

Ο Γάλλος προπονητής δεν προσλήφθηκε για να σχεδιάσει το αύριο της Εθνικής Τυνησίας αλλά για να αλλάξει το σήμερα. Και η πρώτη μεγάλη δοκιμασία έρχεται άμεσα απέναντι στην Ιαπωνία, σε ένα παιχνίδι που θα δείξει αν η παρέμβασή του μπορεί να μετατρέψει την απογοήτευση σε αντίδραση και να κρατήσει ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης.

Οι πρώτες εικόνες από τις προπονήσεις δείχνουν ήδη έναν Ρενάρ απαιτητικό, παθιασμένο και αποφασισμένο να ταράξει τα νερά. Το αν αυτό θα είναι αρκετό για να ανατρέψει την κατάσταση, θα φανεί στο γήπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ