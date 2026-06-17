Η έκτη μέρα του Μουντιάλ είχε λάμψη αστέρων

Η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι έγραψε ιστορία απέναντι στην Αλγερία.

Στον 9ο όμιλο, η Γαλλία επικράτησε με 3-1 της Σενεγάλης το βράδυ της Τρίτης ενώ λίγο αργότερα η Νορβηγία νίκησε με 4-1 το Ιράκ με πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αλγερία, ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στα Παγκόσμια Κύπελλα, καθώς η ομάδα του επικράτησε με 3-0 ενώ η Αυστρία λύγισε την Ιορδανία με 3-1.

Σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική με τέσσερις αναμετρήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα που παρουσιάζεται για τους 11ο και 12ο όμιλο.

Στις 20:00 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει τη Λ.Δ. Κονγκό στο Χιούστον, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.

Στις 23:00 ακολουθεί το Αγγλία – Κροατία στο Τέξας, ενώ στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί το Γκάνα – Παναμάς στις 02:00 και το Ουζμπεκιστάν Κολομβία στις 05:00.