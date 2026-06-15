Τέλος ο Εργκίν Αταμάν από τον Παναθηναϊκό

Παναθηναϊκός και Εργκίν Αταμάν έβαλαν τέλος στη συνεργασία τους μετά από τρία χρόνια και μία κατάκτηση της Euroleague. Ο Τούρκος προπονητής πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και δύο Κύπελλα στην καριέρα του στον πάγκο του «τριφυλλιού». Η συνάντηση ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Εργκίν Αταμάν ολοκληρώθηκε και η απόφαση είναι ότι οι δύο πλευρές θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από τρία χρόνια συνεργασίας.