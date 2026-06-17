Τένις: Πρώτη νίκη για τον Στ. Σακελλαρίδη στο γρασίδι

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης διατηρεί τη δυναμική της προόδου του στην παγκόσμια κατάταξη, ανεβαίνοντας ακόμη δύο θέσεις και φτάνοντας στο Νο153 του κόσμου με 396 βαθμούς, την υψηλότερη θέση της καριέρας του μέχρι σήμερα.

Ο 21χρονος Έλληνας τενίστας, ο οποίος πρόσφατα αγωνίστηκε στον τελικό του διπλού στη Στουτγκάρδη, συμμετέχει αυτή την εβδομάδα στο Challenger του Δουβλίνου. Στόχος του είναι να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία στο γρασίδι, μια επιφάνεια με την οποία μέχρι πρότινος δεν είχε ιδιαίτερη εξοικείωση, ενόψει της συμμετοχής του στα προκριματικά του Γουίμπλεντον στο Λονδίνο.

Η παρουσία του στο τουρνουά του Δουβλίνου, ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς εξασφάλισε θέση στη φάση των «16».

Ο Σακελλαρίδης πέτυχε την πρώτη νίκη της καριέρας του σε αγώνα μονού σε γρασίδι, επικρατώντας του Βούλγαρου Ιβάν Ιβανόφ (Νο649) με 7-6(8), 6-3 και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Κλεμέντ Ταμπούρ, ο οποίος βρίσκεται στο Νο196 της παγκόσμιας κατάταξης.