Τα είχε ΄΄ολα΄΄ στο μηχανάκι

Μοίραζε τα ναρκωτικά με το μηχανάκι. Ο λόγος για έναν 20χρονο που συνέλαβαν οι Λιμενικοί στην Μυτιλήνη μετά απο έρευνα που πραγματοποίησαν στο σπίτι του.Σε έρευνα που έγινε σε δίκυκλο όχημα ιδιοκτησίας του το οποίο ήταν σταθμευμένο εξω απο το σπίτι , βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα τα εξής:

Τρεις ανισοβαρείς πλαστικές συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 267,01gr,

Οκτώ ανισοβαρείς πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 431,02gr, και

Εξήντα τέσσερις ανισοβαρείς μονοδοσικές πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 46,47gr.

Μία ζυγαριά ακριβείας και δύο πλαστικά δοχεία (τάπερ) με υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν επίσης δύο δίκυκλα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσε ο 20χρονος για τη διάθεση και πώληση των ναρκωτικών, μία ζυγαριά ακριβείας καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διάθεση των κατασχεθεισών ουσιών ανέρχεται στο ποσό των 55.759,30 ευρώ.