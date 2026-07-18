Ο «νέος κύκλος» με πρόεδρο Δούρου και η «συντριπτική πλειοψηφία» Πολάκη

«Καλούμαστε να ανοίξουμε έναν νέο κύκλο και όχι να κλείσουμε έναν παλιό», αναφέρει για τις αποφάσεις της η πρώτη Κεντρική Επιτροπή της εποχής Ρένας Δούρου στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η ίδια η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεν κρύφτηκε στην ομιλία της, αναφέροντας πως το κόμμα βρίσκεται πράγματι σε κρίσιμη καμπή.

Σάλπισε αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα, έκανε λόγο για πλειστηριασμό εδρών από τους αποχωρήσαντες, αλλά και για τον ιστορικό κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ που «θα κλείσει μόνο όταν το πει ο λαός».

Η Ρένα Δούρου υποστήριξε την ανάγκη για μια ενωτική προσπάθεια στον προοδευτικό χώρο, μα χαρακτήρισε επώδυνη, επικίνδυνη κι ατυχέστατη την απόφαση της πλευράς Φάμελλου για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα.

«Θα πάμε είτε με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα» υπογράμμισε, στρίβοντας το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ προς τον προορισμό…εκλογές. Δίπλα της δεσμεύθηκαν να σταθούν βουλευτές και κορυφαία στελέχη, με τον Παύλο Πολάκη όμως να θέτει απαράβατο όρο, ο ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθήσει πολιτική σκληρής αντιπαράθεσης, με την οικονομία και την ακρίβεια στο επίκεντρο. Οι επιθέσεις στους πρώην προέδρους Φάμελλο και Τσίπρα ήταν κι αυτή τη φορά σκληρές, έκανε λόγο για «οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ». Κι η μέρα έκλεισε με την τοποθέτηση του πως ο ίδιος δεν ακολουθεί προσωπικούς σχεδιασμούς και εγωισμούς.Προσθέτοντας –στέλνοντας μήνυμα προς όλους- πως «άλλοι επιμένουν να μην αναγνωρίζουν τη λαϊκή απήχηση που έχω, τη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών, εκμεταλλευόμενοι μια ευκαιριακή σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας…».