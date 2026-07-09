Στη Βουλή η… άβολη αποκάλυψη του ALPHA

«7 εκατομμύρια αόρατα πρόβατα» στη Βουλή!

Η αποκάλυψη του Alphatv για την τεράστια απόκλιση μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του Υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης θα συζητηθεί στη Βουλή μετά την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύψαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων , ο αριθμός των αιγοπροβάτων είναι 8,7 εκατομμύρια, το Υπουργείο μέτρησε σχεδόν επτά εκατομμύρια παραπάνω, 15,6 εκατομμύρια αιγοπρόβατα. Η ανεξήγητη διαφορά, το γεγονός πως το 2026 το Υπουργείο καταμετρά διπλάσια αιγοπρόβατα από την ΕΛΣΤΑΤ, βάζει τους πάντες σε σκέψεις. Μια κραυγαλέα διαφορά στα μεγέθη του ζωικού κεφαλαίου, προκαλεί αυτόματα – στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ- και ένα τεράστιο ερώτημα για τις κοινοτικές ενισχύσεις και τελικά τη δίκαιη επιδότηση του πρωτογενούς τομέα: τα λεφτά δίνονται με βάση το Υπουργείο ή την επίσημη Στατιστική Υπηρεσία; Και οι δύο οργανισμοί, δηλώνουν πως το νούμερο που δίνουν (με …επτά εκατομμύρια ζώα διαφορά) είναι το σωστό. Κι είναι εντυπωσιακό πως αυτό συμβαίνει με τη χώρα να έχει αναλάβει πάνω από 50 δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για «δίκαιες επιδοτήσεις των πραγματικών παραγωγών». Μίλησα με κάποιους κτηνοτρόφους, έκλιναν όλοι προς τα μεγέθη της ΕΛΣΤΑΤ, σημειώνοντας πως τα νούμερα «έπεσαν» λίγο την τελευταία τριετία, αλλά η χαώδης διαφορά παρέμεινε στα 7 με 8 εκατομμύρια ζώα.

ΟΙ «ΒΟΛΟΙ» ΚΑΙ Η… ΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ALPHA

Ο Alphatv απηύθυνε ερώτημα ακριβώς για αυτή τη διαφορά στην ηγεσία του Υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς αλλά και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επιβεβαίωσαν πλήρως το ρεπορτάζ και παραδέχθηκαν το πρόβλημα, τονίζοντας πως γίνονται προσπάθειες να υπάρξει μια αδιαμφισβήτητη μέτρηση. Αυτή τη φορά με την αλλαγή της μεθόδου ιχνηλασιμότητας των αιγοπροβάτων. Τα γνωστά- και από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ- «σκουλαρίκια»(ενώτια) θα αντικατασταθούν με «βόλους», ένα σφαιρίδιο που θα τοποθετείται στο στομάχι του ζώου.

Η υπουργική παραδοχή του προβλήματος ως απάντηση στην αποκάλυψη του Alpha προκάλεσε αίσθηση αλλά και την αντίδραση του ανεξάρτητου βουλευτή Νάσου Ηλιόπουλου που κατέθεσε την επίκαιρη ερώτηση τονίζοντας: «7 χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη και ακόμα …αγνοούνται 7 εκατομμύρια αιγοπρόβατα». Η ερώτηση Ηλιόπουλου θα συζητηθεί στη Βουλή το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Ιουλίου, αμέσως μετά την ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια.

Ολόκληρη η επίκαιρη ερώτηση για την αποκάλυψη του Alphatv:

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/13351918.pdf