ΠΑΣΟΚ vs ΕΛ.Α.Σ: Η μάχη του πεδίου…της Κεντροαριστεράς

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο ΕΚΑΒ, ενώ κλιμάκια βουλευτών του την ίδια στιγμή οργώνουν τα νοσοκομεία της Αττικής. Συναντήσεις με τραυματιοφορείς και γιατρούς, τα κλιμάκια ακούνε τα παράπονα των ασθενών, χωρίς κάμερες. Απευθείας διάλογος και «πολιτική στο πεδίο», μια προσφιλής πρακτική για τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης συνηθίζει, όταν κάνει περιοδείες να κρατάει σημειώσεις από τα παράπονα και τις καταγγελίες που δέχεται, για να ενσωματώσει στη συνέχεια απαντήσεις και λύσεις στο πολιτικό του λόγο.

INTIME

Νέοι από την Καλλιθέα για τη στέγαση, μια νέα καθηγήτρια ειδικής αγωγής από ένα πάρκο και ένας μεσήλικας από το κέντρο της Αθήνας, ρωτούν τον Αλέξη Τσίπρα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, στην διαδικτυακή ενότητα #askAlexis. Είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, ο πρώην Πρωθυπουργός τους βλέπει στο κινητό του και απαντά απευθείας, σε μια διαφορετική εκδοχή «γείωσης» του πολιτικού με την κοινωνία. Είναι ντυμένος με πουκάμισο, δεν κάνει βαρύγδουπες αναλύσεις, «μιλάει στη γλώσσα τους». Αναφέρει ένα απλό παράδειγμα «ιδρύσαμε Νομική Σχολή, η κυβέρνηση την έκλεισε και έδωσε άδεια σε τρεις ιδιωτικές», υπόσχεται αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς και κάνει αυτοκριτική για την πρωθυπουργική του θητεία.

Και η συνέχεια για τους 2 μονομάχους της κεντροαριστεράς είναι ανάλογη: το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα εξαγγείλει 7 συγκεκριμένα (την τονίζουν στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη λέξη) μέτρα για τους μικρομεσαίους. Και η προσπάθεια επανασύνδεσης με τους μη προνομιούχους συνεχίζεται αύριο, με την εκδήλωση για τους συνταξιούχους, στο πρότυπο της επιτυχημένης εκδήλωσης για τους νέους στη Δραπετσώνα. Αν τότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε κοστολογημένα «ελεύθερη μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους νέους έως 23 ετών», είναι λογικό να υπάρχουν προσδοκίες για μια αντίστοιχη πρόταση αύριο για τις συντάξεις. Την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης θα απευθύνεται στους συνταξιούχους, ο Αλέξης Τσίπρας θα περπατά στις γειτονιές του Περιστερίου. Επιστροφή στη βάση, επιστροφή στις λαϊκές γειτονιές των οικοδόμων και τα προβληματά τους, αυτές που -με την κατάρρευση της οικοδομής- από πράσινα προπύργια έγιναν πριν μια δεκαπενταετία κάστρα τους ΣΥΡΙΖΑ. Οι εποχές άλλαξαν βέβαια, μαζί και οι αφίσες που έγιναν διαδικτυακές και «μοντέρνες».

Αυτό που δεν άλλαξε είναι τα προβλήματα. Γι’ αυτό Ανδρουλάκης και Τσίπρας -με τον τρόπο του ο καθένας- αναζητώντας ψήφους δυσαρεστημένων, επιστρέφουν με όλες τους τις δυνάμεις στο πεδίο: στις μαστιζόμενες από την ακρίβεια και το στεγαστικό εργατικές συνοικίες, στα «περήφανα γηρατειά» και τον κόσμο που ταλαιπωρείται στα νοσοκομεία. Όποιος βγει νικητής θα ανέβει με τον αέρα του βασικού αντιπάλου του Κυριάκου Μητσοτάκη τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ.

Αλέξης Κουβέλης