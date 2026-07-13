Από Μάρτη καλοκαίρι κι από Ιούλιο…ΔΕΘ!

Το μεσημέρι της Τρίτης, μες στο κατακαλόκαιρο, τα περισσότερα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα έχουν το μυαλό τους αλλού: θα βρίσκονται υποχρεωτικά σε σύσκεψη στο κέντρο της Αθήνας μα ο νους τους θα τρέχει δύο μήνες μπροστά και 505 χιλιόμετρα μακριά, στη ΔΕΘ! Από τώρα…

Τα στελέχη των 8 κύκλων πολιτικής του ΠΑΣΟΚ που ανέλαβαν δράση στις 5 Ιουνίου, 40 μέρες μετά θα πρέπει να έχουν έτοιμο σχεδόν το πλάνο τους για τη ΔΕΘ και να το παρουσιάσουν στον Νίκο Ανδρουλάκη σε ειδική συνεδρίαση, σε κεντρικό ξενοδοχείο κι όχι στη Χαριλάου Τρικούπη. “Το πράγμα φωνάζει” πόσο μεγάλη σημασία δίνει το ΠΑΣΟΚ στην παρουσία του στην φετινή προεκλογική ΔΕΘ. “Είμαστε και υπεύθυνοι και κοστολογημένοι” υπογράμμισε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δίνοντας το σύνθημα.

Το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ δε θέλει να κλέψει τις εντυπώσεις, θέλει να τις κερδίσει με σοβαρότητα και ευθύνη εκμεταλλευόμενο το γεγονός πως είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που έχει πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα. Θα πείσει; Για κανέναν δεν είναι εύκολο. Αν ήταν δεν θα έτρεχαν μες στο κατακαλόκαιρο, δεκάδες κορυφαία στελέχη να έχουν έτοιμες και κοστολογημένες προτάσεις που θα ακουστούν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, δύο μήνες μετά.