«Εκκρεμότητες» «διαγραφές» και μεταγραφές!

Εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκαν επισήμως και με απόφαση της προέδρου του κόμματος Ρένας Δούρου, η Όλγα Γεροβασίλη και η Νίνα Κασσιμάτη.

Κάνοντας λόγο για «δύο εκκρεμότητες που θολώνουν τον συμπαγή χαρακτήρα της ΚΟ» η Ρένα Δούρου προχώρησε στη διακοπή κάθε δεσμού πλέον με δύο βουλευτές που θεωρούνταν ξένο σώμα για την Κουμουνδούρου εδώ και μήνες.

Για την Όλγα Γεροβασίλη, που εκτιμάται πως θα ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, η Ρένα Δούρου δηλώνει πως θα περιμένει «μέχρι τις 24 Αυγούστου να αποστείλει την επιστολή παραίτησης και να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία με παράδοση της έδρας». Η βουλευτής είχε δηλώσει πως αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ στις 17 Ιουλίου τονίζοντας πως οι Αρχές της «δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα».

Η Νίνα Κασσιμάτη –χωρίς να έχει παραιτηθεί- δεν είχε καμία συμμετοχή στον ΣΥΡΙΖΑ, τηρώντας σαφείς αποστάσεις. «Με σεβασμό στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που μας στήριξαν και μας στηρίζουν, αποφάσισα να τεθεί εκτός, πρόκειται για μια πολιτική και θεσμική απόφαση που αποσαφηνίζει μια κατάσταση η οποία επί μακρόν παρέμενε σε εκκρεμότητα» τονίζει μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου. Η Νίνα Κασσιμάτη μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο, ενώ σιγή ιχθύος τηρεί και για τα βάσιμα σενάρια που την φέρνουν στην πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη.

Με δεδομένο πως μπαίνουμε σε – σύντομη ή πολύμηνη- προεκλογική περίοδο, είναι προφανές πως η κινητικότητα των βουλευτών θα κορυφωθεί. Με διαγραφές που θα φέρουν προσχωρήσεις, και αποχωρήσεις που θα διασταυρωθούν με διευρύνσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο ALPHA είχε αποκαλύψει –προ μηνών- κι ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τη Βουλή, με ένα χειροκρότημα…έκπληξη.