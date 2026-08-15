Ηλεία: Ένας μικρός με ένα κλαρίνο «έκλεψε» την παράσταση δίπλα στη Σάσα Μπάστα

Μια από εκείνες τις αυθόρμητες και όμορφες στιγμές που μόνο ένα καλοκαιρινό πανηγύρι μπορεί να χαρίσει εκτυλίχθηκε στο Γούμερο Ηλείας.

Ένας μικρός μουσικός πήρε το κλαρίνο του, ανέβηκε στη σκηνή και στάθηκε δίπλα στη Σάσα Μπάστα, παίζοντας με εντυπωσιακή συγκέντρωση το «Πάρε το Σκάνια». Η γνωστή τραγουδίστρια τραγουδούσε και χόρευε δίπλα του, ενώ ο κόσμος τον αντάμειψε με ένα θερμό χειροκρότημα.

Και εκείνος, παρά τα βλέμματα και τα κινητά που είχαν στραφεί πάνω του, συνέχισε ατάραχος να παίζει το κλαρίνο του, σαν να βρισκόταν χρόνια πάνω στη σκηνή.

Λίγο αργότερα κατέβηκε και ανάμεσα στον κόσμο, συνεχίζοντας να παίζει ενώ γύρω του είχε στηθεί ο χορός.

Το πανηγύρι διοργάνωσε στις 13 Αυγούστου ο Αθλητικός Όμιλος Γουμέρου «Ολυμπιάδα», όμως τελικά ο μικρός κλαρινίστας ήταν εκείνος που κέρδισε τις εντυπώσεις — και έγινε ένας από τους πιο γλυκούς πρωταγωνιστές της βραδιάς.