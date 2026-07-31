Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου.

«Τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα σήμερα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Ευαγγελία Γλαμπεδάκη. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται αδιάκοπα και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση.

Η ολονύχτια μάχη και το κύμα αλληλεγγύης

Η αντιδήμαρχος περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της νύχτας, τονίζοντας ότι καθοριστική ήταν η συμβολή των εθελοντών. Πολίτες από τα Σφακιά, τον Μυλοπόταμο και άλλες περιοχές της Κρήτης βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, βοηθώντας αποφασιστικά το ανθρώπινο δυναμικό του δήμου και την Πυροσβεστική να περιορίσουν τις επικίνδυνες εξάρσεις.

Καθηλωμένα τα εναέρια μέσα λόγω ανέμων

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, οι ισχυροί άνεμοι κατέστησαν αδύνατη τη συνδρομή των εναέριων μέσων και κατά τη σημερινή ημέρα.

Το βάρος της κατάσβεσης σηκώνουν αποκλειστικά οι επίγειες δυνάμεις, με τα κυριότερα προβλήματα να εντοπίζονται:

Στην Κρύα Βρύση

Στον Ασώματο

Αν και η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με το προηγούμενο 24ωρο, ο βασικός φόβος των αρχών παραμένει η αναζωπύρωση των ενεργών εστιών, κυρίως στις περιοχές του Ασώματου, της Πρέβελης και των γύρω περιοχών, όπου οι επιχειρήσεις συνεχίζονται χωρίς σταματημό.