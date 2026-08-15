Σε κατάσταση Red Code μεγάλο μέρος της χώρας και την Κυριακή

Και αύριο 16 Αυγούστου, θα παραμείνει σε «κόκκινο συναγερμό», μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιών της ΓΓΠΠ, ο κίνδυνος πυρκαγιών, προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός (κατηγορία 4).

Ειδικότερα, σε κατάσταση Red Code, τίθενται οι ακόλουθες περιοχές:

* H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου

* Η Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους. Ζητά αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Μεταξύ άλλων:

Κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού.

Χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης.

Χρήση υπαίθριων ψησταριών.

Κάπνισμα μελισσών.

Ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος εντοπίσει φωτιά, πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική στο 199.

Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, αλλά και οι περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Στις περιοχές κατηγορίας 4 το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών παραμένει σε μερική επιφυλακή.

Παράλληλα, μπορεί να εφαρμοστεί προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές, σύμφωνα με το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.