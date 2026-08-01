«Οδύσσεια»: Απάντηση έπος ΠΑΣΟΚ σε ΕΛΑΣ

Στο θέμα των υπερχρεωμένων κομμάτων επανήλθε η ΕΛΑΣ, δεσμευόμενη να καταθέσει θεσμική πρόταση: το 80% της κρατικής επιχορήγησης και το 50% των αποζημιώσεων των βουλευτών τους θα πηγαίνει στην αποπληρωμή των χρεών. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζει πως ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχουν αυξήσει τα χρέη τους στο 1,1δις €. Με τη στόχευση της ΕΛΑΣ στο ΠΑΣΟΚ να είναι ξεκάθαρη, αφού ισχυρίζεται πως η αξιωματική Αντιπολίτευση αποφεύγει να πληρώσει “με νομικά κόλπα και διαφορετικό ΑΦΜ”. Είναι θέμα Δικαιοσύνης αναφέρει, τονίζοντας πως δε μπορεί να ζητάμε από τους πολίτες να είναι σωστοί στις δανειακές τους υποχρεώσεις και την ίδια ώρα μεγάλα κόμματα να μην πληρώνουν.

Απάντηση… έπος με επίκαιρη- λόγω και Νόλαν- Οδύσσεια

Τα χρέη είναι ρυθμισμένα, και μεγάλο μέρος της επιχορήγησης πάει στην αποπληρωμή, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Που ακόμα-όπως σημειώνει- περιμένει απάντηση για το “ποιος χρηματοδοτεί την πανάκριβη καμπάνια Τσίπρα”. Ο πρώην Πρωθυπουργός “έγινε Δούρειος ίππος του Κ. Μητσοτάκη” αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στο… Νόλαν πνεύμα των ημερών. Η “Οδύσσεια Τσίπρα”-κατά τη Χαριλάου Τρικούπη- δεν έχει ωραία Ελένη, έχει συμφέροντα και Αντίνοο: “Στην προσπάθεια του να φτάσει στην “Ιθάκη” της προσωπικής του φιλοδοξίας, παραδόθηκε στα συμφέροντα και κατέληξε Δούρειος Ίππος του Μητσοτάκη. Αλλά δυστυχώς για αυτόν δεν είναι ο Οδυσσέας αλλά ο Αντίνοος ο πιο ασεβής αρχηγός των μνηστήρων”, κλείνει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.