Εισβολή μεταναστών στην ισπανική Θέουτα- Δεκάδες νεκροί

Πάνω από 48.000 μετανάστες, που πέρασαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, επέστρεψαν στο Μαρόκο, συνοδευόμενοι από αστυνομικές δυνάμεις.

Τουλάχιστον 57 άτομα έχασαν τη ζωή τους, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο θύλακα, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός που βρέθηκε στην περιοχή, εξαπέλυσε πυρά, εναντίον των διακινητών.