Συμβουλές εν όψει καύσωνα -Τι συστήνουν οι ειδικοί
Νέα άνοδο της θερμοκρασίας φέρνουν οι επόμενες ημέρες, με τους ειδικούς να συστήνουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.
Η παραμονή σε δροσερούς χώρους, η σωστή ενυδάτωση και η αποφυγή της έντονης έκθεσης στον ήλιο αποτελούν τα βασικά μέτρα προστασίας όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει.
Οι ειδικοί συστήνουν:
-Παραμονή σε κλιματιζόμενους ή καλά αεριζόμενους χώρους, ιδιαίτερα τις ώρες με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.
-Ελαφρύ, άνετο και ανοιχτόχρωμο ντύσιμο.
-Χρήση καπέλου και γυαλιών ηλίου όταν υπάρχει ανάγκη μετακίνησης σε εξωτερικούς χώρους.
-Αποφυγή άμεσης έκθεσης στον ήλιο και περιορισμό της βαριάς σωματικής εργασίας.
-Συχνή κατανάλωση νερού και άλλων υγρών.
-Μικρά και ελαφριά γεύματα, με έμφαση σε φρούτα και λαχανικά.
-Χλιαρά ντους που βοηθούν στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.
-Τα σημάδια που χρειάζονται προσοχή
-Η ζέστη μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, ατονία, έντονη κόπωση, ζάλη, τάση για λιποθυμία, ναυτία, εμετούς, χαμηλή πίεση και ταχυπαλμία.
Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, οι πρώτες κινήσεις είναι:
-Μεταφορά του ατόμου σε δροσερό, σκιερό ή κλιματιζόμενο χώρο.
-Αφαίρεση περιττών ρούχων.
-Τοποθέτηση δροσερών επιθεμάτων ή παγοκύστεων στον λαιμό, στις μασχάλες και στη βουβωνική περιοχή.
-Δροσερό ντους ή ψεκασμός με νερό.
-Χορήγηση δροσερών υγρών σε μικρές γουλιές, μόνο αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του.
-Αν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, χρειάζεται επικοινωνία με γιατρό ή αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.
Ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή
Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν περισσότερο:
-Ηλικιωμένους, βρέφη και μικρά παιδιά.
-Εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες.
-Άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος.
-Εργαζόμενους και αθλητές που βρίσκονται για μεγάλο διάστημα σε ζεστό περιβάλλον.
-Άτομα με χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιαγγειακά προβλήματα, υπέρταση, διαβήτη, πνευμονοπάθειες, νεφροπάθειες και ηπατοπάθειες.
-Ασθενείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.
-Άτομα που εμφανίζουν πυρετό, διάρροια ή εμετούς.
-Όσους λαμβάνουν συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές, όπως διουρητικά, αγγειοδιασταλτικά, ψυχοφάρμακα ή αντιδιαβητικά σκευάσματα.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα άτομα που λαμβάνουν χρόνια φαρμακευτική αγωγή καλό είναι να συμβουλεύονται τον γιατρό τους για τυχόν αλλαγές ή προσαρμογές κατά τους θερινούς μήνες.
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