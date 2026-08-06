Συμβουλές εν όψει καύσωνα -Τι συστήνουν οι ειδικοί

Νέα άνοδο της θερμοκρασίας φέρνουν οι επόμενες ημέρες, με τους ειδικούς να συστήνουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.

Η παραμονή σε δροσερούς χώρους, η σωστή ενυδάτωση και η αποφυγή της έντονης έκθεσης στον ήλιο αποτελούν τα βασικά μέτρα προστασίας όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει.

Οι ειδικοί συστήνουν:

-Παραμονή σε κλιματιζόμενους ή καλά αεριζόμενους χώρους, ιδιαίτερα τις ώρες με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

-Ελαφρύ, άνετο και ανοιχτόχρωμο ντύσιμο.

-Χρήση καπέλου και γυαλιών ηλίου όταν υπάρχει ανάγκη μετακίνησης σε εξωτερικούς χώρους.

-Αποφυγή άμεσης έκθεσης στον ήλιο και περιορισμό της βαριάς σωματικής εργασίας.

-Συχνή κατανάλωση νερού και άλλων υγρών.

-Μικρά και ελαφριά γεύματα, με έμφαση σε φρούτα και λαχανικά.

-Χλιαρά ντους που βοηθούν στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.

-Τα σημάδια που χρειάζονται προσοχή

-Η ζέστη μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, ατονία, έντονη κόπωση, ζάλη, τάση για λιποθυμία, ναυτία, εμετούς, χαμηλή πίεση και ταχυπαλμία.

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, οι πρώτες κινήσεις είναι:

-Μεταφορά του ατόμου σε δροσερό, σκιερό ή κλιματιζόμενο χώρο.

-Αφαίρεση περιττών ρούχων.

-Τοποθέτηση δροσερών επιθεμάτων ή παγοκύστεων στον λαιμό, στις μασχάλες και στη βουβωνική περιοχή.

-Δροσερό ντους ή ψεκασμός με νερό.

-Χορήγηση δροσερών υγρών σε μικρές γουλιές, μόνο αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του.

-Αν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, χρειάζεται επικοινωνία με γιατρό ή αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή

Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν περισσότερο:

-Ηλικιωμένους, βρέφη και μικρά παιδιά.

-Εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες.

-Άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος.

-Εργαζόμενους και αθλητές που βρίσκονται για μεγάλο διάστημα σε ζεστό περιβάλλον.

-Άτομα με χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιαγγειακά προβλήματα, υπέρταση, διαβήτη, πνευμονοπάθειες, νεφροπάθειες και ηπατοπάθειες.

-Ασθενείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

-Άτομα που εμφανίζουν πυρετό, διάρροια ή εμετούς.

-Όσους λαμβάνουν συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές, όπως διουρητικά, αγγειοδιασταλτικά, ψυχοφάρμακα ή αντιδιαβητικά σκευάσματα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα άτομα που λαμβάνουν χρόνια φαρμακευτική αγωγή καλό είναι να συμβουλεύονται τον γιατρό τους για τυχόν αλλαγές ή προσαρμογές κατά τους θερινούς μήνες.