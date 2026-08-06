Δύο νεκροί από επιδημία παρασίτου στις ΗΠΑ – Στο επίκεντρο μολυσμένο μαρούλι

Τους πρώτους δύο θανάτους που συνδέονται με την επιδημία κυκλοσπορίασης επιβεβαίωσαν οι υγειονομικές αρχές του Μίσιγκαν, καθώς η παρασιτική λοίμωξη συνεχίζει να εξαπλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η νόσος μεταδίδεται μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού και προκαλεί σοβαρή διάρροια και αφυδάτωση.

Οι δύο ασθενείς αντιμετώπιζαν σοβαρά υποκείμενα προβλήματα υγείας, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, επιβαρύνθηκαν από τη λοίμωξη και την έντονη αφυδάτωση. Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά τους.

Η επιδημία έχει πλέον καταγραφεί σε 45 πολιτείες των ΗΠΑ. Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) έχουν επιβεβαιώσει σχεδόν 7.000 εργαστηριακά διαγνωσμένα κρούσματα, ενώ στο Μίσιγκαν έχουν καταγραφεί περισσότερες από 11.000 περιπτώσεις και 193 νοσηλείες, αν και πολλές δεν έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.

Η κυκλοσπορίαση προκαλείται από το παράσιτο Cyclospora cayetanensis, το οποίο προσβάλλει το έντερο. Η μετάδοση γίνεται μέσω τροφίμων ή νερού που έχουν μολυνθεί με ανθρώπινα περιττώματα. Στο παρελθόν, αντίστοιχες εξάρσεις είχαν συνδεθεί με την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών που είχαν ποτιστεί με μολυσμένο νερό.

Οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν ως πιθανή πηγή της εξάπλωσης μολυσμένο μαρούλι που εισήχθη από το Μεξικό. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι αρμόδιοι φορείς δεν αποκλείουν να υπάρχουν και άλλες πηγές μετάδοσης ή προϊόντα που συνδέονται με την επιδημία.

Το CDC συστήνει στους καταναλωτές να πλένουν σχολαστικά όλα τα φρούτα και τα λαχανικά κάτω από τρεχούμενο νερό, ακόμη και όταν φέρουν ένδειξη ότι είναι ήδη πλυμένα. Ωστόσο, επισημαίνει ότι το πλύσιμο δεν αρκεί πάντα για την απομάκρυνση του παρασίτου και αναφέρει ότι το μαγείρεμα σε θερμοκρασία τουλάχιστον 70 βαθμών Κελσίου μπορεί να το εξουδετερώσει.

Προειδοποίηση για την έξαρση έχουν εκδώσει και οι υγειονομικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την καταγραφή κρουσμάτων σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.