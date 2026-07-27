Εννέα ύποπτα κρούσματα σαλμονέλας στη Δυτ. Αττική

Εννέα άτομα, επτά ενήλικες και δύο παιδιά, προσήλθαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα που παραπέμπουν σε τροφική δηλητηρίαση, με τις υγειονομικές αρχές να διερευνούν τα αίτια και να αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι ασθενείς έλαβαν την απαραίτητη ιατρική αγωγή στα Επείγοντα και αποχώρησαν, χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία.

Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για κρούσματα σαλμονέλας. Η πιθανότητα εξετάζεται, ωστόσο η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μόνο μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ελέγχων.

Το περιστατικό καταγράφεται λίγες ημέρες μετά τις υποθέσεις που είχαν απασχολήσει τις υγειονομικές αρχές σε Λαμία και Καστοριά, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ένδειξη ότι οι περιπτώσεις συνδέονται μεταξύ τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Στο νοσοκομείο της Νίκαιας βρίσκεται η Νίκη Σταματιάδου και μας ενημερώνει.