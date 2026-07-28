Υπουργείο Υγείας & Airbnb.org: Δωρεάν διαμονή για υγειονομικούς σε 5 νησιά του Αιγαίου

Λύση στο πρόβλημα της στέγασης γιατρών και νοσηλευτών που στελεχώνουν τις δημόσιες δομές υγείας, τη θερινή περίοδο υψηλής ζήτησης επιχειρεί να δώσει το υπουργείο υγείας.

Σε συνεργασία με τπλατφόρμα μακροχρόνιας μίσθωσης ξεκινά ένα πιλοτικό πρόγραμμα που θα τεθεί σε εφαρμογή από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου στη Σαντορίνη, την Πάρο, την Ίο, τη Ρόδο και την Τήνο.

Ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε

«Η στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας στα νησιά μας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας. Γνωρίζουμε ότι κατά τη θερινή περίοδο η εξεύρεση κατοικίας σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς αποτελεί συχνά το σημαντικότερο εμπόδιο για γιατρούς και νοσηλευτές που επιλέγουν να υπηρετήσουν εκεί. Με τη νέα αυτή συνεργασία με την πλατφόρμα μακροχρόνιας μίσθωσης δίνουμε μια άμεση και ουσιαστική λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα, εξασφαλίζοντας δωρεάν στέγαση στους επαγγελματίες υγείας που στηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νησιά μας. Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει ότι όταν ο δημόσιος τομέας και οργανισμοί με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα συνεργάζονται, μπορούν να δώσουν πρακτικές λύσεις προς όφελος τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των κατοίκων και επισκεπτών των νησιών μας. Τέλος, θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Μεταφορών της Ε.Ε. Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος συντόνισε τη σχετική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Airbnb.org. Christoph Gorder, δήλωσε:

«Μέσα από αυτή την πιλοτική συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στις τοπικές δημόσιες δομές υγείας, προσφέροντας στους επαγγελματίες υγείας δωρεάν διαμονή κοντά στον τόπο εργασίας τους. Με αυτόν τον τρόπο αίρεται ένα εμπόδιο στην πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται, όταν τη χρειάζονται περισσότερο».